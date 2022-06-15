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Війська РФ контролюють більшу частину Сєвєродонецька, але у них є проблема - розвідка Британії

15 червня 2022, 09:52

ЗСУ разом з сотнями мирних жителів ховаються в підземних бункерах на хімзаводі Азот. Окупанти, імовірно, намагатимуться закріпитися в промзоні міста.

Зруйновані будинки після обстрілів РФ
Обстріли РФ завдали значної побічної шкоди Сєвєродонецьку / Фото t.me/luhanskaVTSA

Російська армія зараз контролює більшу частину Сєвєродонецька, але це не ті "успіхи", на які розраховував Кремль, починаючи війну. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому 15 червня.

РФ зіткнулася з неймовірною силою опору ЗСУ, намагаючись захопити міста на Донбасі, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

"Після понад місяця запеклих боїв російські війська тепер контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Їхня тактика ведення бойових дій в містах, заснована на інтенсивному використанні артилерії, завдала значної побічної шкоди всьому місту", – йдеться у зведенні.

Підрозділи ЗСУ разом з кількома сотнями мирних жителів ховаються в підземних бункерах на хімзаводі Азот в промзоні міста. Експерти припускають, що російські окупанти намагатимуться закріпитися на Азоті й навколо нього, водночас українські воїни зможуть вижити під землею.

На думку фахівців з британської військової розвідки, це може тимчасово перешкодити Росії перепризначити свої підрозділи для місій в інших місцях.

"Вкрай малоймовірно, що РФ очікувала такого сильного опору або такого повільного конфлікту на виснаження під час початкового планування вторгнення", – вважають у британському відомстві.

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twitter.com/DefenceHQ

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу повинні надати українській армії більше важкого озброєння для протистояння Росії. При цьому всі держави повинні бути готові допомагати Україні тривалий час.

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