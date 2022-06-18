Окупанти вивезуть мешканців Сєвєродонецька в захоплені райони - британська розвідка

Окупанти вивезуть з Сєвєродонецька в захоплені ними райони - британська розвідка/ колаж фото t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Вже кілька діб, починаючи з вівторка, 14 червня нинішнього року, російські окупанти і підконтрольні їм луганські бойовики публічно говорять, що, мовляв, скоро організують "гуманітарні коридори ‒ нібито для того, щоб городяни могли виїхати в "безпечне місце" з Сєвєродонецька, де вже кілька тижнів йдуть жорстокі бої між ЗСУ та російськими агресорами, повідомляють представники британської розвідки.

Іноземні розвідники стверджують, що жителі Сєвєродонецька, які мимоволі опинилися в епіцентрі боїв, цілком ймовірно, дуже підозріло поставляться до такої пропозиції окупантів

Ситуацію ускладнює те, що способи виїхати з охопленого війною міста на цей момент дуже обмежені ‒ оскільки всі мости навколо Сєвєродонецьку зруйновані. У британській розвідці очікуюся, що запропонований окупантами маршрут приведе людей до нещодавно захопленого ними міста Сватове.

"Якщо городяни, які опинилися в пастці в Сєвєродонецьку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, то росіяни, мабуть, будуть говорить – мовляв, ми робимо менше відмінностей між ними і українськими військовими цілями в місті", — підсумували британці.

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Нагадаємо, в попередньому зведенні розвідки Великобританії стверджувалося, що агресори з РФ зіткнулися з неймовірно потужною силою опору української армії - відразу після того, коли масово намагалися захоплювати і знищувати міста на Донбасі.

"Пройшов вже місяць жорстоких боїв. І зараз росіяни взяли під контроль більшу частину міської забудови Сєвєродонецька. Їх тактика ведення боїв у містах, яка передбачає масоване використання артилерійських засобів, призвела до великого збитку місту", - йдеться у зведенні.

Пізніше аналітики Інституту вивчення війни (США) писали, що російські окупанти розгортають додаткові сили для здійснення нової атаки в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Туди перекидають танки, бронетранспортери, інженерне обладнання та транспортні засоби зі Сватового вздовж російських наземних комунікацій у Луганській області.

"Російські збройні сили зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків наступу і несуть при цьому важкі втрати", – пишуть експерти.

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