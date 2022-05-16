Боїться "відповіді" і санкцій: у британській розвідці пояснили, чому Лукашенко не хоче воювати з Україною

Олександр Лукашенко / УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагається тримати баланс між підтримкою РФ і бажанням уникнути прямої участі білоруських військ у російсько-українській війні ‒ щоб країни Заходу не обрушили санкціями його режим. Про це йдеться в черговому повідомленні розвідки Великобританії.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців і можливого невдоволення білоруських військ", - йдеться в повідомленні.

Британські розвідники відзначають, що Білорусь на початку травня нинішнього року оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії і ракетних військ на полігонах на польському кордоні.

"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розвертатися для підтримки операцій в Донбасі", ‒ йдеться у звіті.

Але межі Білорусі використовували в якості плацдарму для наступу на Київ і Чернігів, а також для того, щоб здійснювати ракетні удари і повітряні вильоти на територію України.

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Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко високо оцінив майстерність, тактику і технічне оснащення бійців Збройних сил України. Про це він заявив на нараді, присвяченій держоборонзамовленню на 2022 рік.

Лукашенко зазначив, що найефективнішими з боку ЗСУ виявилися мобільні групи, які раптово наближалися до переважаючих сил противника і наносили "разючі удари, особливо по тилових скупченнях військ".

Білоруський диктатор неодноразово повторював назву нашої країни в контексті військової науки і висловлював захоплення діями українських військових.

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