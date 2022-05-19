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Путін прибрав ряд генералів за провали у війні, доля Герасимова під питанням - британська розвідка

19 травня 2022, 09:45

Багато чиновників, які причетні до вторгнення в Україну, побоюються за своє життя.

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Путін прибрав ряд генералів за провали у війні, доля Герасимова під питанням-британська розвідка / скріншот

За останні тижні в Росії звільнили ряд вищих командирів, які, як вважається, погано спрацювали на початкових етапах вторгнення в Україну.

Зокрема, серед відсторонених генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, який не зміг захопити Харків, зазначає в ранковому зведенні британська розвідка.

Командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Ігор Осипов, ймовірно, також був відсторонений після затоплення крейсера "Москва" ще в квітні.

Що стосується щодо начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, то він, ймовірно, залишається на посаді, але неясно, чи довіряє йому президент Путін.

читайте такожПутін і Генштаб РФ отримують фейки про "перемоги" в Україні: розібратися приїжджав Герасимов - ЗМІУ британській розвідці також повідомляють, що багато чиновників, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії.

Також буде додаткове навантаження на російську централізовану модель командування і контролю, оскільки офіцери все частіше прагнуть залишати ключові рішення своїм начальникам.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович завив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" в керівництві Генерального штабу. Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов'язків, проте юридично ще займає свою посаду.

Також повідомлялося, що Міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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