РФ видихається: у Британії спрогнозували терміни потужного контрудару ЗСУ

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У найближчі кілька місяців наступ Росії в Україні сповільниться, оскільки її армія виснажує свої ресурси.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон з посиланням на дані військової розвідки Британії, пише Reuters.

За словами британського прем'єра, російські окупанти просуваються на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат солдатів і зброї.

"Однак наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до точки, в якій більше не буде ніякого руху вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси", — не виключив він.

Прем'єр Британії впевнений, що тога необхідно допомогти українцям переломити динаміку: "Я буду аргументувати це на саміті "Великої сімки" (у вихідні в Німеччині). Оскільки українці в змозі почати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас".

Джонсон упевнений, що закінчення війни має бути хоча би з відновленням статусу-кво, який був до 24 лютого.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" Збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.

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