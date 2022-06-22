Спецпризначенці РФ, що звільнилися, їдуть з сім'ями в Україну воювати на боці ЗСУ

Група військовослужбовців РФ після звільнення з військової служби по закінченню контракту переїхала зі своїми сім'ями до Києва.
Російські військовослужбовці, що звільнилися зі служби, разом з сім'ями переїжджають в Україну, де стають на захист від російських окупантів у лавах Збройних сил України.
Як пише в Telegram журналіст Роман Цимбалюк, група військовослужбовців 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854, Хабаровськ) після звільнення з військової служби по закінченню контракту переїхала зі своїми сім'ями до Києва і в даний час воює у складі Сил оборони України.
Він уточнив, що товариші по службі цієї групи розділилися на два табори. Одні називають їх зрадниками і бажають смерті, а інші вважають, що вчинили правильно, і раз у них вийшло, то й інші можуть наслідувати їхній приклад.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.
Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.
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