Бійці ЗСУ знищили новітню ворожу РЛС Репяшок: у Росії всього 11 таких станцій

Бійці Збройних сил України розтрощили новітню російську радіолокаційну станцію Репешок. Військові виявили ворожу одиницю і завдали по ній удару. В окупантів всього 11 одиниць такої техніки, вона надійшла на баланс військ РФ лише у 2022 році.
Як повідомили в пресслужбі Оперативного командування Північ, розвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького провели блискучу роботу з нейтралізації ворожої військової одиниці.
Зокрема, вони виявили і знищили РЛС Репешок, встановлену окупантами Росії.
У ворога всього 11 одиниць такої військової техніки. Тепер загарбникам буде ще складніше виявляти БПЛА ЗСУ.
Примітно, РЛС Репешок вважається сучасною російською радіолокаційною станцією, завдання якої – виявлення безпілотних літальних апаратів. На озброєнні військ РФ вона перебуває з 2022 року.
Контрнаступ ЗСУ
Постійна представниця Сполучених Штатів Америки в НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що вже найближчими тижнями армія України може перейти в контрнаступ. Київ самостійно обиратиме тактику на полі бою. Водночас російські окупанти, за її словами, прагнуть перейти у свій наступ.
Американське видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що армія України готується до проведення контрнаступальної операції. На думку журналістів, ЗСУ можуть завдати удару по російських окупантах у напрямку півдня.
Журналісти Reuters написали статтю, в якій йшлося про намір України в найближчі тижні або місяці застосувати на полі бою 8 штурмових бригад в 40 тисяч військових. Контрнаступальна операція стане знаковою, оскільки від неї залежить подальший розвиток ситуації.
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