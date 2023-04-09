Бійці ЗСУ знищили новітню ворожу РЛС Репяшок: у Росії всього 11 таких станцій

Радіолокаційна станція Репешок, яку розтрощили ЗСУ, з'явилася на озброєнні у військ країни-агресора Російської Федерації тільки в минулому році.

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Кадри знищення бійцями ЗСУ ворожої РЛС Репешок / Скріншот відео Оперативне командування Північ

Бійці Збройних сил України розтрощили новітню російську радіолокаційну станцію Репешок. Військові виявили ворожу одиницю і завдали по ній удару. В окупантів всього 11 одиниць такої техніки, вона надійшла на баланс військ РФ лише у 2022 році.

Як повідомили в пресслужбі Оперативного командування Північ, розвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького провели блискучу роботу з нейтралізації ворожої військової одиниці.

Зокрема, вони виявили і знищили РЛС Репешок, встановлену окупантами Росії.

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У ворога всього 11 одиниць такої військової техніки. Тепер загарбникам буде ще складніше виявляти БПЛА ЗСУ.

ЗСУ розтрощили рідкісний РЛС Репешок окупантів РФ / Скріншот відео Оперативне командування Північ

Примітно, РЛС Репешок вважається сучасною російською радіолокаційною станцією, завдання якої – виявлення безпілотних літальних апаратів. На озброєнні військ РФ вона перебуває з 2022 року.

Контрнаступ ЗСУ

Постійна представниця Сполучених Штатів Америки в НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що вже найближчими тижнями армія України може перейти в контрнаступ. Київ самостійно обиратиме тактику на полі бою. Водночас російські окупанти, за її словами, прагнуть перейти у свій наступ.

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що армія України готується до проведення контрнаступальної операції. На думку журналістів, ЗСУ можуть завдати удару по російських окупантах у напрямку півдня.

Журналісти Reuters написали статтю, в якій йшлося про намір України в найближчі тижні або місяці застосувати на полі бою 8 штурмових бригад в 40 тисяч військових. Контрнаступальна операція стане знаковою, оскільки від неї залежить подальший розвиток ситуації.

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