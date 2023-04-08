"Тотальне фіаско": Огризко пояснив, чим для Трампа обернуться скандальні слова про війну в Україні

Дональд Трамп зараз отримав під дих, що буде для нього травматичним, вважає дипломат.

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Огризко пояснив, чим для Трампа обернуться скандальні слова про війну в Україні / скріншот YouTube

Скандальні заяви Дональда Трампа про війну в Україні поставили хрест на його прагненнях знову зайняти посаду президента США, вважає дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що заяви під час президентських перегонів і заяви в кріслі президента – різні речі.

"Трамп теж, коли був президентом, намагався робити певні речі, але Конгрес США навіть за участю республіканців дуже часто тиснув на гальма. Тому що американська система прийняття політичних рішень влаштована так, що вона не дозволяє навіть президенту бути царем і намісником Бога на землі", - пояснив дипломат.

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За словами Огризка, є механізми, які президента обмежують і не дають Трампу можливості займатися самодурством як це робиться в Росії.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

"Тому я собі після цього погано уявляю, що Трамп пробереться по всіх сходинках в Республіканській партії, не кажучи вже про виграш у демократів. Мені здається, що він зараз отримав під дих, що буде для нього травматичним. Деякі оглядачі кажуть, що програвши республіканські праймеріз, він піде незалежним кандидатом. Тоді це взагалі провальна схема, тому що в політичній традиції США вибирають між республіканцями або демократами – це буде для нього тотальним фіаско", - підсумував дипломат.

Скандальні заяви Трампа

Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день, але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що диктатор Путін має намір "виступити миротворцем".

"Отже, Путін зараз каже:"це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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