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Бійці ЗСУ точним ударом спалили Російські міномети: видовищне відео

15 травня 2022, 18:28

На відео, однак, не видно самого моменту удару українських бійців. Зате чудово помітно, як регулярно догорає розбита мінометна секція загарбників.

Міномети, вибух
Бійці ЗСУ точним ударом спалили Російські міномети / колаж УНІАН, скріншот з відео

Бійці ЗСУ годину за годиною, день за днем, продовжують завдавати шкоди окупантам. Цього разу солдати 128 окремої гірсько-штурмової бригади української армії знищили цілу мінометну секцію росіян. Відео епізоду було опубліковано на сторінці бригади в Facebook.

"Закарпатські" бобри "в дії: мінометна секція росармії горить після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади", ‒ написали військовослужбовці.

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Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України в Миколаївської області завдали нищівного удару по ще одному російському військовому літаку. У підсумку від нього залишилася тільки купа металобрухту. Такий літак коштує 50 мільйонів доларів.

"Так горять 50 мільйонів Військово-Повітряних сил Росії. Долетались. Миколаїв - це сила!"- каже автор відео, український журналіст Роман Бочкала.

Під Харковом бійці Збройних сил України ударом зі шведського протитанкового гранатомета Карл Густав завдали нищівний удар по новому російському танку Т-90М "Прорив". Бойову машину окупантів розбили військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.

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Автор: Єгор Бунін
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ЗСУ новини України війна Росії та України
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