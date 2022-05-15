Бійці ЗСУ точним ударом спалили Російські міномети: видовищне відео

На відео, однак, не видно самого моменту удару українських бійців. Зате чудово помітно, як регулярно догорає розбита мінометна секція загарбників.
Бійці ЗСУ годину за годиною, день за днем, продовжують завдавати шкоди окупантам. Цього разу солдати 128 окремої гірсько-штурмової бригади української армії знищили цілу мінометну секцію росіян. Відео епізоду було опубліковано на сторінці бригади в Facebook.
"Закарпатські" бобри "в дії: мінометна секція росармії горить після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади", ‒ написали військовослужбовці.
читайте такожЗнищили взвод окупантів: на Харківщині ЗСУ хитрістю приспали пильність ворога і розгромили його
Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України в Миколаївської області завдали нищівного удару по ще одному російському військовому літаку. У підсумку від нього залишилася тільки купа металобрухту. Такий літак коштує 50 мільйонів доларів.
"Так горять 50 мільйонів Військово-Повітряних сил Росії. Долетались. Миколаїв - це сила!"- каже автор відео, український журналіст Роман Бочкала.
Під Харковом бійці Збройних сил України ударом зі шведського протитанкового гранатомета Карл Густав завдали нищівний удар по новому російському танку Т-90М "Прорив". Бойову машину окупантів розбили військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.
Інші новини:
- Тікали від ЗСУ вплав: на Луганщині українські військові знищили ворожу техніку та понтони
- Тільки іскри полетіли: артилеристи ЗСУ ефектно знищили важку техніку ворога
- "Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ