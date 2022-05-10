Тікали від ЗСУ вплав: на Луганщині українські військові знищили ворожу техніку та понтони

ЗСУ знищили понтонну переправу і техніку РФ / Informnapalm

У Білогорівці Луганської області українські військові зірвали операцію окупантів з перекидання техніки та особового складу для прориву лінії оборони. ЗСУ знищили понтонні переправи і техніку. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, перейти через переправу встигли 80 окупантів, проте згодом російським військовим довелося тікати від української армії вплав.

"Всі понтонні переправи знищені. Вся техніка знищена і залишки особового складу, які там залишені, частково знищені, частково вони бігли і вже вплав переправлялися на інший бік", - сказав Сергій Гайдай.

Загалом, майже вся територія Білогорівки зачищена від окупантів.

Гайдай зазначає, російські війська намагаються відрізати Луганську область від інших регіонів України. Таким чином вони планують перешкодити проведенню евакуації громадян і підвезення гуманітарної допомоги.

Зараз тривають важкі бої в селах гірської громади. Українські військові продовжують тримати лінію оборони, окупантам не вдалося прорватися вперед.

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Гайдай додав, що мобільний зв'язок в області працює з перебоями.

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Ситуація в Луганській області

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про те, що українські військові розбили штурмовий загін "вагнерівців". Загін "Барс-7" атакував українські позиції в Луганській області. Деякі полонені розповіли ЗСУ, що лише за 10 днів в їхньому загоні з 400 осіб були поранені і вбиті 150.

Пізніше ми повідомляли про відхід ЗСУ від міста Попасна в Луганській області. Українські військові закріпилися на кращих позиціях, які були підготовлені раніше. ЗСУ були змушені відійти від міста, адже утримувати оборону там ставало все важче. Окупанти продовжували спроби по захопленню Сєвєродонецька та Водівки.

Глава Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в Попасній, де два місяці велися важкі бої, вже нічого не залишилося, місто практично зруйноване.

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