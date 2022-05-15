ЗСУ безжалісно розгромили позиції окупантів: знищили техніку та понад півсотні військових РФ

Українські військові розгромили позиції окупантів на Запоріжжі / Фото Reuters

На Запоріжжі українські військові розгромили позиції російських окупантів. Захисники ліквідували 56 військових РФ та понад 20 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання – ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Загалом ЗСУ знищили:

56 осіб особового складу, 18 поранено;

8 бойових броньованих машин;

10 автомобілів;

4 міномети;

1 БПЛА.

Нині під окупацією російських військ залишаються населені пункти Бердянського, Мелітопольського, Василівського та Пологівського районів (окрім міста Оріхів та міста Гуляйполе).

Вони обстріляли українські позиції з вертольоту Ка-52, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів та крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів.

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Ситуація на Запоріжжі

Нагадаємо, бійці Збройних сил України в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах.

Російські окупанти бояться йти в наступ на території Запорізької області та намагаються знайти спосіб для повернення додому. Вони навіть лягають у лікарню Мелітополя із "серйозним" діагнозом - защемлення хребта. "Захворіли" вони нібито через важкі бронежилети і просять, щоб їх звільнили від участі у бойових діях, бо не можуть воювати.

У Кам'янці "друга армія світу" ув'язнює своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати, а у колишньому курнику поблизу селища спалюють загиблих на полі бою.

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