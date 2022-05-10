Тільки іскри полетіли: артилеристи ЗСУ ефектно знищили важку техніку ворога

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили важку техніку ворога/ Скрін з відео

Українські воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого майстерно знищили важку техніку російських окупантів.

По ворожій техніці бійці спрацювали з повітря. Ефектне відео палаючих рештків "залізної машини" оприлюднив у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Артилеристи 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати російських окупантів", – зазначили у Генштабі.

Як видно з відео, після влучання українськими бійцями у важку техніку ворога від неї аж іскри полетіли, після чого вона почала сильно горіти.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео знищеної багатокілометрової колони військ Росії у Харківській області. Окупанти хотіли зайти до обласного центру, проте були розбиті підрозділами Збройних сил України.

Раніше українська розвідка повідомляла, що через провали російської армії на фронті пропагандистам Росії роздали вказівки змінити риторику і підготувати росіян до можливої поразки країни-агресорки у війні проти України. Російським ЗМІ наказали поширювати наратив, нібито РФ воює з усіма країнами ЄС і НАТО, щоб не так соромно було програвати.

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