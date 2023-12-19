ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку: у Херсонській ОВА розкрили проблеми

Українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

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Ситуація на Херсонському напрямку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що ЗСУ наразі не мають можливості перекинути свою броньовану техніку на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, попри важкі умови. Завдяки цьому, зокрема, зменшилася кількість обстрілів Херсона.

"Хлопці беруть на себе удар і снаряди, які могли б летіти на лікарні, дитячі садочки на правобережній частині. Українські захисники беруть на себе цей вогонь. На таку самовіддану роботу не кожен здатен", - сказав Толоконніков для Еспресо. відео дня

За його словами, на лівому березі Дніпра тривають дуже важкі бої.

"Наразі ми не маємо можливості великими силами підтримувати захисників, а саме броньованою технікою. Тому що немає можливості перекинути її на той берег. Росіяни продовжують застосовувати авіацію, але Сили оборони продовжують робити все, щоб утримувати плацдарм й просуватися далі", - додав він.

Ситуація на Херсонському напрямку

Нагадаємо, що війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть із російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Згурець розповів, чому плацдарм на Херсонщині є дуже перспективним для ЗСУ. Активність та вплив підрозділів ЗСУ на лівому березі Херсонщини змушують противника утримувати значне військове угрупування.

Гуменюк заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину. Ситуація на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області є складною, оскільки російські війська там перевищують за чисельністю українські.

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