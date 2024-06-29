Бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ: деталі від військових

Підрозділ окупантів агресора Російської Федерації на певний час втратив боєздатність і не зможе вести активні бойові дії, сказав Назар Волошин.

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Бригада десантників РФ тимчасово небоєздатна - ОСУВ Хортиця / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр, DeepState

Бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Тепер окупантів або доукомплектовуватимуть, або виведуть із району бойових дій, оскільки вони втратили боєздатність. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти 83-ї ОДШБр зазнали важких втрат і не зможуть брати участь у боях.

"На деякий час вони (83-я десантно-штурмова бригада РФ) не будуть активно проводити бойові дії", - сказав Волошин. відео дня

Також Назар Волошин припустив, що Росія перекидатиме до Вовчанська боєздатні підрозділи з інших ділянок фронту.

Що відбувається на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Угруповання РФ у 30 тисяч військових зав'язло у Вовчанську, раніше писали журналісти Forbes. При цьому бійці ЗСУ розгромили в боях елітну бригаду противника. Також окупанти потрапили у пастку на хімічному заводі.

В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про 83-ю ОДШБр російських окупантів на Харківщині. Аналітики стверджують, що ворог справді зазнав удару, проте заяви "перебільшені".

РФ може відкрити нову гарячу точку в Харківській області, вважають в ISW. Йдеться про Золочівський напрямок. Окупанти вже промацали ситуацію на кордоні в тому напрямку, коли провели атаку ДРГ біля села Сотницький Козачок.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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