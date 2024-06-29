УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ: деталі від військових

Андрій Ганчук
29 червня 2024, 21:27
300
Підрозділ окупантів агресора Російської Федерації на певний час втратив боєздатність і не зможе вести активні бойові дії, сказав Назар Волошин.
ВДУ, Вовчанськ
Бригада десантників РФ тимчасово небоєздатна - ОСУВ Хортиця / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр, DeepState

Бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Тепер окупантів або доукомплектовуватимуть, або виведуть із району бойових дій, оскільки вони втратили боєздатність. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти 83-ї ОДШБр зазнали важких втрат і не зможуть брати участь у боях.

"На деякий час вони (83-я десантно-штурмова бригада РФ) не будуть активно проводити бойові дії", - сказав Волошин.

відео дня

Також Назар Волошин припустив, що Росія перекидатиме до Вовчанська боєздатні підрозділи з інших ділянок фронту.

Що відбувається на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Угруповання РФ у 30 тисяч військових зав'язло у Вовчанську, раніше писали журналісти Forbes. При цьому бійці ЗСУ розгромили в боях елітну бригаду противника. Також окупанти потрапили у пастку на хімічному заводі.

В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про 83-ю ОДШБр російських окупантів на Харківщині. Аналітики стверджують, що ворог справді зазнав удару, проте заяви "перебільшені".

РФ може відкрити нову гарячу точку в Харківській області, вважають в ISW. Йдеться про Золочівський напрямок. Окупанти вже промацали ситуацію на кордоні в тому напрямку, коли провели атаку ДРГ біля села Сотницький Козачок.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Харківська область війська Росії війна Росії та України Вовчанськ
Реклама

Головне за день

Україна б'є по військових об'єктах РФ більш ніж на 1000 км: як це вдається робити

Україна б'є по військових об'єктах РФ більш ніж на 1000 км: як це вдається робити

23:41 Україна
Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати: результат виявився несподіваним

Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати: результат виявився несподіваним

22:41 Світ
Бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ: деталі від військових

Бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ: деталі від військових

21:27 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Росії різко змінили позицію щодо війни в Україні: в США назвали причини 6085

В Росії різко змінили позицію щодо війни в Україні: в США назвали причини

Умова, яка поставить Путіна на місце : у США назвали сценарій кінця війни 4710

Умова, яка поставить Путіна "на місце": у США назвали сценарій кінця війни

Як позбутися голубів на балконі: топ-5 ефективних методів 4452

Як позбутися голубів на балконі: топ-5 ефективних методів

Лікувався від онкології: чоловік зрадниці Тодоренко написав заповіт 3522

Лікувався від онкології: чоловік зрадниці Тодоренко написав заповіт

Останні новини

23:51

Байден буде боротися: чого чекати далі? Відеоблоги

23:41

Україна б'є по військових об'єктах РФ більш ніж на 1000 км: як це вдається робити

23:18

Настають темні часи: Ізраїлю, Україні та Європі потрібно вчитися справлятися самимПогляд

22:41

Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати: результат виявився несподіваним

22:16

Діти залишились без татусів: на Львівщині сталась страшна трагедія у шахті

Лінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФЛінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФ
21:27

Бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ: деталі від військових

21:17

Путін хоче переговорів з США, а не з Україною: що це означає - Горбач

20:41

РФ ударила по Вільнянську під Запоріжжям: серед загиблих є дітиФото

20:23

Україна ударами ATACMS здатна знищити десятки Су-34: ЗМІ назвали проблему

Реклама
19:58

Як правильно зберігати відкриті спеції в пакетиках: неймовірно простий лайфхакВідео

19:06

"Азов" пішов на штурм і відкинув ворога: названо напрямок потужного удару

18:47

Вихід Байдена з президентських перегонів: ЗМІ дізналися, хто ухвалює рішення

18:35

Графіки вимкнення світла на 30 червня: в які години будуть найбільші обмеження

17:57

Потужний удар на півдні: Сили оборони "перемололи" десятки росіян разом із технікою

17:53

Удари РФ по об’єктах енергетики: чому Україна не може їх захистити - ISW

17:43

Умова, яка поставить Путіна "на місце": у США назвали сценарій кінця війни

16:58

"Буде багато різних сюрпризів": у СБУ натякнули на нову ціль ударів у Криму

16:45

"Україна готує напад на Білорусь": у РНБО зробили заяву щодо ситуації

16:44

Неможливо стримати сліз: українка після 6 років полону зателефонувала доньціФото

16:18

Увійде в історію: в ЗСУ пояснили наслідки знищення Центру космічного зв'язку РФ

Реклама
15:58

Окупанти відмовляються виконувати бойові завдання: в ЗСУ назвали причини

15:38

ЗСУ відкинули ворога і закріпилися на нових позиціях: названо напрямок ударуВідео

15:36

Вони від них божеволіють: чому коти люблять оливки та скільки їх можна даватиВідео

15:10

Нова війна стане неможливою: Кулеба сказав, якою має бути перемога України

15:01

Трамп VS Байден: я неухильно стаю ейджистомПогляд

14:56

Гороскоп на липень 2024 для Дів: море кохання та нові вершиниВідео

14:15

Полонених повертали через Білорусь: у СБУ та ГУР розкрили деталі обмінуВідео

14:10

Беззубу невістку Наташі Корольової висміяли в мережі

13:59

Гороскоп на липень 2024: Леви отримають другий шанс і хороші грошіВідео

13:45

ЗСУ просунулись на 2 напрямках фронту: Братчук розкрив деталі успішного наступу

13:38

"Трамп – не найкращий кандидат": чому Пекіну вигідна перемога Байдена – думка

13:15

Що буде, якщо "заморозять" війну в Україні: командир ЗСУ розкрив невтішні наслідки

13:07

У чому різниця між психологом і психотерапевтом: до кого звернутися

13:05

Жир розщепиться за хвилини: як швидко відмити сковорідку - унікальний засіб

12:57

У томатів опадають квіти: у чому причина і що потрібно зробити, щоб врятувати врожайВідео

12:52

Окупанти РФ просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

12:43

ЗМІ виявили, що через халатність чиновника Міноборони Канєвського для ЗСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

12:42

Узелков знову опинився в лікарні: що сталося

12:27

Церковне свято 30 червня: що заборонено робити на Дванадцять апостолів

12:20

ВАКС став на захист облгазів Фірташа: за клопотанням ДБР їх знову повернули державі - ЗМІ

Реклама
12:03

РФ перестане бути ворогом для США: Трамп зробив скандальну заяву і назвав умову

12:00

Що змінюється з 1 липня: кому додадуть пенсії, що буде з тарифом на світло і цінами на продукти

11:45

Українська дизайнерка розповіла, коли в Росію буде доставка вишиванокВідео

11:43

Чи знищили ЗСУ елітну бригаду окупантів у Вовчанську: в ISW розкрили деталі

11:40

Бої за кожну вулицю: Сили оборони вибивають росіян із Вовчанська

11:11

Як правильно формувати кавун, щоб отримати великі та солодкі плодиВідео

11:02

Базовий сценарій: в Yasno розповіли, скільки триватимуть відключення світла взимку

10:47

Росіяни масово сунуть на Часів Яр: військові ЗСУ заявили про критичну ситуацію

10:28

Ситуація змінюється: Кулик оцінив наслідки для України від дебатів Байдена і Трампа

09:54

Від Байдена потрібна самопожертва - відмова від номінуванняПогляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти