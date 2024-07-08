Загроза повторного ракетного удару по Україні: РФ підняла в повітря декілька Ту-95

У Повітряних силах наголосили про загрозу ударів тактичної авіації РФ на сході та південному сході країни і про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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РФ може завдати повторного удару по Україні з бомбардувальників Ту-95 / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

У Повітряних силах ЗС України попередили про загрозу удару по території України із застосування стратегічної авіації РФ. Про загрозу бойового вильоту бомбардувальників Ту-95 повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Повітряних сил.

"Зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф)", - попереджали військові.

Крім цього, станом на 7:43 військові відзначають активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході, існує загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження в прифронтових областях.

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Що відомо про ракетний удар по Україні в ніч на 8 липня

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі зазначив, що у ніч на 8 липня 2024 року противник вдарив по території України за допомогою ракет повітряного і наземного базування: чотирма ракетами Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (місця запусків знаходилися у повітряному просторі Саратовської області, Російська Федерація) та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (місця запусків – Курська область, Російська Федерація, та Крим).

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", - написав він.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Ракетний удар по Україні - що відомо про наслдіки для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ніч на 8 липня Росія запустила ракети у бік України, що спричинило оголошення повітряної тривоги по всій країні, включаючи Київ.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що атака РФ на Київ 30 червня невеликою кількістю ракет була "розвідкою боєм", і ворог може готувати масований обстріл.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що Україні бракує ракет ППО для захисту об'єктів енергосистеми під час російських ракетних ударів, особливо тих, що вже відремонтовані або знаходяться в процесі ремонту.

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