Більшість українців за звільнення Криму і вихід на кордони 1991 року - опитування

Близько 24% українців вважають, що Україна могла б утриматися від силового сценарію повернення Криму в разі звільнення всіх територій включно з Донбасом.

Українці підтримують повернення Криму і всіх своїх територій навіть у разі затяжної війни - опитування КМІС / Колаж 28-а ОМБр, УНІАН

Приблизно 68% українців дотримуються точки зору, згідно з якою Україна повинна спробувати звільнити військовим шляхом всі свої території в межах 1991 року, включаючи окупований Крим. Близько 24% вважають, що від силової операції на Кримському півострові слід утриматися в разі повернення всіх територій разом з Донбасом. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, який проводився в період з 22 лютого по 6 березня, більшість українців (68%) вважають, що Україні слід намагатися звільнити всі свої території навіть у тому випадку, якщо з'явиться ризик скорочення підтримки з боку Заходу і тривалої війни з Росією.

У свою чергу, близько 24% респондентів дотримуються точки зору, згідно з якою Україна могла б утриматися від військової операції в Криму в обмін на звільнення всіх територій разом з окупованим Донбасом.

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Примітно, що всього 8% респондентів не змогли відповісти на питання.

Опитування проведено серед 2007 респондентів на підконтрольних Києву територіях України. У ньому брали участь громадяни, які виїхали з країни після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Повернення Криму в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що ЗСУ в обов'язковому порядку звільнять окупований Крим.

За даними розвідників, після звірств російських окупантів під час повномасштабного військового вторгнення в Україну, політичні погляди змінилися навіть у тієї частини населення півострова, яка раніше підтримувала правлячий в країні-агресорі Росії режим.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що армія України може звільнити захоплений Крим вже до кінця серпня. За словами генерала у відставці, для цього Захід повинен надати українським військам далекобійну зброю.

Український військовий експерт Роман Світан вважає, що в армії України буде два сценарії звільнення Криму. Перший передбачає знищення російських військ на Кримському півострові з подальшим оперативним оточенням. Другий - фронтальний захід ЗСУ на захоплений півострів. Перший сценарій більш пріоритетний, тому що у другому випадку Крим може перетворитися на другий Донбас.

Дивіться відео Главред - Світан розповів про сценарії звільнення Криму

Війна Росії проти України: