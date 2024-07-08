Більшість ракет збито: Шмигаль про деталі масованого удару РФ по Україні

Під час масованої атаки ворог запустив крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали".

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Наслідки ракетного удару РФ по Києву / Колаж: Главред, Фото: Facebook/MNS.GOV.UA

Сили протиповітряної оборони України збили більшість російських ракет, якими країна-агресор вдарила по Україні в понеділок, 8 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наші Сили ППО збили більшість ракет, чим врятували багато людських життів. Україна закликає партнерів надати більше сучасних систем, щоб захистити мирні міста від російського терору", - написав він у своєму Telegram.

Як уточнив прем'єр-міністр, під час масованої атаки ворог запустив крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали".

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"У Києві росіяни потрапили в будівлю дитячого медичного закладу. Під завалами можуть перебувати люди. Також уламками російської ракети пошкоджено офісний центр і житлові будинки. Є загиблі та поранені", - пише він.

Шмигаль додав, що у Кривому Розі влучання в будівлю промислового підприємства. Усі служби працюють на місці.

Також під атакою були Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ, уточнив він.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

Президент Володимир Зеленський написав, що дитяча лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали. Президент зазначив, що РФ має відповісти за свої злочини.

/ Инфографика: Главред

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