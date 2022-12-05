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Більшість ракет збили: ППО України потужно відповіли на новий удар РФ

5 грудня 2022, 17:36
Сили ППО України збили більшість російських ракет, розповів Володимир Зеленський.
Зеленський, ППО
Сили ППО України збили більшість ракет РФ / АрміяInform, Скріншот

В результаті роботи засобів протиповітряної оборони Збройних сил України було збито більшість російських ракет під час ударів РФ 5 грудня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram.

"Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло, наш народ ніколи не здається", - зазначив він.

Більшість ракет збили: ППО України потужно відповіли на новий удар РФ
/ Скріншот

Що відомо про роботу ППО України

Дев'ять з десяти виявлених над Києвом ракет, випущених російськими окупантами, були збиті силами протиповітряної оборони в понеділок.

"Підсумки ракетної атаки в районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9. Інформація уточнюється. Спасибі нашим силам ППО", - повідомляється в Telegram Київської міської військової адміністрації.

При цьому про попадання десятої ракети в жодний об'єкт не повідомляється.

ППО

Жодна з випущених російськими окупантами ракет не вразила цілей у Полтавській області, до десяти ракет були збиті силами протиповітряної оборони.

"У Полтавській області без прильотів. Сили ППО відпрацювали по повній. Збили до 10 російських ракет", - написав голова Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Лунін у Telegram.

ППО

Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет у небі над Дніпропетровською областю, випущених російськими окупантами, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Хороші новини від наших годинних неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет", - написав Резніченко в Telegram.

ППО

Атака ракет РФ на Україну

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Читайте більше:

ЗСУ Володимир Зеленський війна Росії та України ракетний удар
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