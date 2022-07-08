Ворог стягує сили й готується наступати: британська розвідка назвала місто, яке атакуватиме РФ

Наступним окупанти можливо атакують Сіверськ/ Фото УНІАН, cnap.siversk.dn.ua

Російська армія концентрує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ, який знаходиться приблизно у 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, російські сили припиняють поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій в Донецькій області.

"Існує реальна ймовірність того, що безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагаються просуватися до найвірогіднішої оперативної мети - міського району Слов'янськ - Краматорськ", - йдеться у повідомленні.

Тим часом українські сили продовжують поступово просуватися на південно-західній ділянці Херсона.

Зазначимо, 7 липня у звіті Інституту вивчення війни йшлося, що вперше за 133 дні повномасштабної війни проти України Росія не заявила про свої "успіхи". Це говорить про те, що російські війська в значній мірі взяли оперативну паузу. Водночас Кремль продовжує готувати економіку Росії до затяжній війні проти України.

Як повідомляв Главред, аналітики вашингтонського інституту вивчення війни вважають, що російська армія, ймовірно, готується до одночасного наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що російська армія після захоплення Лисичанська намагатиметься взяти Слов'янськ. Туди окупанти вже перекинули основні свої сили. Битва за місто може стати основною в битві за весь Донбас.

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