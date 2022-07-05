УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вирішальна битва за Україну відбудеться не на Донбасі і не у Києві - британський експерт

5 липня 2022, 15:40

Ніл Мелвін вважає, що вирішальні бої за Україну відбудуться на Херсонщині.

Де відбудеться вирішальна битва за Україну / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Вирішальна битва за Україну відбудеться на півдні. Можливо, місцем таких боїв буде Херсонщина. Так вважає член аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту Збройних сил Великобританії Ніл Мелвін, повідомляє Sky News.

Він вважає, що вирішальна битва точно не відбудеться на сході, де Росія завдає головного удару та намагається вийти на адмінкордони Луганської й Донецької областей.

"Українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс перейде до України, коли вона спробує почати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", - сказав експерт.

На його думку, "тактична перемога" на Луганщині принесла російським окупантам невелику стратегічну вигоду.

"Я думаю, що це тактична перемога Росії, але за яку довелося заплатити величезну ціну. На те, щоб домогтися дуже повільного прогресу, пішло 60 днів. Я думаю, що росіяни можуть оголосити про якусь перемогу, але ключова битва ще попереду", - додав експерт.

читайте такожУкраїна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причини

Раніше видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки повідомляло, що передові підрозділи ЗСУ перебувають в кілометрі від перших передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими.

Нагадаємо, у Херсонській області набирає обертів партизанський опір. Опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусив російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоби створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона російське вторгнення новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:45

"Пліснява в мізках": Лоліту розкритикували за "голе" відео в простирадлі і міркування про біль

16:40

Дочка "путіністки" Шукшиної перетворюється на Халка: фото вразило мережу

16:35

"Тисячі двохсотих і трьохсотих": пропагандист з РФ визнав, що захоплення Лисичанська дорого коштувало росіянамВідео

16:27

Чистимо народними засобами: як врятувати сковорідку від шару нагару і жиру

16:25

200 окупантів злетіли в повітря: деталі вогняного удару ЗСУ по базі РФ у МелітополіВідео

Реклама
16:23

"Наступні тижні будуть цікавіші": ЗСУ готуються до контрнаступу на ХерсонщиніВідео

16:16

ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФВідео

16:10

У РФ палять військкомати і пускають під укіс потяги партизани-анархісти - The Insider

16:01

"В Україні їх ніхто не чекає": Зібров закликав Зеленського забрати у Повалій і Лорак паспорти і званняВідео

15:58

У Зеленського розповіли про втрати РФ в Україні: 115 тисяч убитими та пораненимиВідео

15:40

Вирішальна битва за Україну відбудеться не на Донбасі і не у Києві - британський експертВідео

15:40

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

15:13

Старий хліб краще не викидати: як приготувати добриво, щоби троянди пишно цвіли

15:00

"Якщо не перша, то друга мета": військовий експерт пояснив, чи можуть ЗСУ знищити Кримський містВідео

14:59

Потужні грози й шквали накриють пів України: синоптики оголосили штормове попередженняВідео

14:41

На нас чекають чотири жахливі дні: астрологи назвали найнебезпечніші дати в липні 2022Відео

14:30

Показав фото обраниці: одружився Олег Сенцов.

14:23

Зі святом Івана Купала - листівки, привітання та картинки

14:20

Астролог вказав точну дату перелому у війні з РФВідео

14:14

Як одягатися в 40 років, щоб виглядати молодшою: 7 простих фокусів для стильного образу

Реклама
14:13

ЗСУ влупили по складу боєприпасів у Донецьку: Гіркін рознервувався і все підтвердивВідео

14:11

В українській розвідці назвали два варіанти усунення Путіна від влади

13:51

РФ зупинить війну, якщо світ введе тотальні санкції – ЗеленськийВідео

13:27

Україна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причиниВідео

13:25

Шойгу розповів, коли РФ залишить в спокої УкраїнуВідео

13:21

Привітання з ювілеєм 60 років жінці і чоловікові - картинки і листівки до свята

13:17

Генштаб запровадив нове правило для чоловіків: військовозобов'язані не зможуть вільно їздити УкраїноюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

12:55

Референдуму не буде: партизани Херсонщини підкинули проблем окупантам, вони везуть гауляйтерів з РФВідео

12:50

РФ хоче провести "референдум" про приєднання Донбасу: він може відбутися в серпні - ЗМІВідео

12:11

Наступ на Харків окупанти можуть здійснити з двох напрямків – СинєгубовВідео

12:02

Картопляні шкірки - супердобриво для великого врожаю: як з користю застосувати відходи

11:40

Помічник одного з нардепів виявився зрадником: він працював на ФСБ - СБУВідео

11:36

Плакали і молилися: Лобода розповіла, як рятували її бабусю з Ірпеня

11:33

Впаде сам і угробить чимало людей: астролог розповів, як буде зруйнований Кримський містВідео

10:35

Рятувались втечею: на Харківщині чеські добровольці влупили по окупантам та віджали технікуВідео

10:34

"Ми повинні бути готові": глава ОВА заявив про ризик повторної атаки окупантів на КиївВідео

10:23

Харківські тероборонівці знищили велику кількість живої сили ворога, не втративши жодного воїнаВідео

10:09

Захисники України змайстрували РСЗВ Град з уламків збитого гелікоптераВідео

09:50

"Чому так шкварками смердить?": ЗСУ підпалили казарму окупантів у ЯсинуватійВідео

Реклама
09:47

Міста рівнятимуть з землею: у Британії розповіли про те, як РФ намагатиметься захопити ДонеччинуВідео

09:20

Снаряди детонували 2 години: ЗСУ знищили важливий склад боєприпасів окупантів на ДонбасіВідео

09:18

У Таганрозі російський безпілотник упав на приватний будинок: будівля згоріла повністю

08:52

Перевороту в Росії не буде: Бренсон назвав єдиний спосіб завершити війну в УкраїніВідео

08:40

Бояться удару ЗСУ: окупанти розмістили протиракетну оборону навколо Кримського мосту

08:35

Як російські злодюги продають українське зерноПогляд

08:27

Гороскоп на сьогодні, 5 липня 2022: Овнам - гроші, Ракам - переїзд, Скорпіонам - небезпечні спокуси, Рибам-віщі сниВідео

08:01

"Я знаю, що діється у військах Росії": Арестович озвучив новий прогноз про війну в УкраїніВідео

08:00

Як приготувати соковиту яблучну наливку на горілці і на меді: поради та рецептиВідео

07:34

Потужні вибухи у Миколаєві: після ударів ракет спалахнула пожежа, над містом - клуби чорного димуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти