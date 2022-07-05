Вирішальна битва за Україну відбудеться не на Донбасі і не у Києві - британський експерт

Де відбудеться вирішальна битва за Україну / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Вирішальна битва за Україну відбудеться на півдні. Можливо, місцем таких боїв буде Херсонщина. Так вважає член аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту Збройних сил Великобританії Ніл Мелвін, повідомляє Sky News.

Він вважає, що вирішальна битва точно не відбудеться на сході, де Росія завдає головного удару та намагається вийти на адмінкордони Луганської й Донецької областей.

"Українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс перейде до України, коли вона спробує почати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", - сказав експерт.

На його думку, "тактична перемога" на Луганщині принесла російським окупантам невелику стратегічну вигоду.

"Я думаю, що це тактична перемога Росії, але за яку довелося заплатити величезну ціну. На те, щоб домогтися дуже повільного прогресу, пішло 60 днів. Я думаю, що росіяни можуть оголосити про якусь перемогу, але ключова битва ще попереду", - додав експерт.

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Раніше видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки повідомляло, що передові підрозділи ЗСУ перебувають в кілометрі від перших передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими.

Нагадаємо, у Херсонській області набирає обертів партизанський опір. Опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусив російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоби створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.

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