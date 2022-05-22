Рашистів втопили разом з технікою: ЗСУ знищили переправу РФ на Сіверському Дінці

Артилерія ЗСУ на Донбасі/ facebook.com/theministryofdefence.ua

Збройні Сили України в черговий раз зруйнували понтонну переправу російських окупантів через річку Сіверський Донець.

Як розповіли в Міністерстві внутрішніх справ, аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст, вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки.

"Своєчасна передача інформації артилеристам ЗСУ внесла корективи в плани загарбників і влучним пострілом була зруйнована переправа разом з танком противника, який саме в цей час на ній знаходився", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що ворожі танки, БМП і піхота намагалися сховатися, але завдяки роботі розвідувального дрона наша артилерія отримала інформацію про їх розміщення.

"За результатами роботи нашої артилерії ворог позбувся кількох одиниць техніки та кількох десятків військових", - інформують у МВС.

читайте такожПовний розгром: біля Білогоровки ЗСУ знищили 90 одиниць техніки РФ

Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в районі Білогоровки Луганської області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.

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