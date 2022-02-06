Найбільше щепилися Pfizer, менше - AstraZeneca: в Україні сповільнилися темпи вакцинації від COVID-19

В Україні за минулу добу, 5 лютого, вакцинувалися 34 305 українців / УНІАН

На території України за минулу добу зробили 34 305 щеплень проти COVID-19. Це більш ніж в два рази менше показників п'ятниці, 4 лютого, коли вакцинувалися більше 76 тисяч осіб. Всього в країні дві ін'єкції зробили 14 772 538 осіб. Найбільше щеплень вакциною Pfizer, найменше люди вакцинуються препаратом AstraZeneca.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, в суботу, 6 лютого, вакцинувалися 34 305 осіб. Першою дозою щепилися 10 182 людини, другою -14 188 людей. Додаткову дозу отримали 206 осіб. Бустерну - 9 729 людей.

Над вакцинацією населення працювали 508 мобільних бригад, 2 573 прищепних пункти та 441 центр щеплень.

Більшість українців за добу робили щеплення Pfizer

Найпопулярнішою вакциною серед українців в цю добу стала Pfizer. Препаратом прищепилася 25 581 людина. Набагато менше щеплень Sinovac – 5 514, Moderna – 2 436.

Найменше щеплень вакциною AstraZeneca - 504 ин'єкції.

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В Україні двома дозами вакцинувалися понад 14,7 млн людей

З початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 в Україні вакцинувалися 14 772 538 осіб. Додатково щепилися 20 246 людей, бустерну дозу отримали 454 459 осіб.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Україна цього року планує отримати 31,5 млн вакцин проти коронавірусної інфекції. Під час вакцинації використовуватимуть препарати Pfizer, Moderna та CoronaVac. Постачань AstraZeneca не заплановано, оскільки ця вакцина не користується попитом в українців.

Раніше в МОЗ оголосили про запуск бустерної вакцинації проти СOVID-19. Щеплення можуть зробити всі бажаючі у віці від 18 років в залежності від того, якою вакциною вони прищеплювалися до цього.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що українці зможуть отримати додаткові 500 грн в якості бонусу за участь в кампанії з бустерної вакцинації від коронавірусу.

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