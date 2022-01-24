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Хто зробить бустерне щеплення - отримає ще 500 грн: Зеленський пообіцяв новий бонус за вакцинацію

24 січня 2022, 21:13

Гроші можна буде отримати в якості надбавки до 1000 гривень, яку було нараховано раніше.

Володимир Зеленський
Бустерна вакцинація стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн - Зеленський / Офіс президента

Українці зможуть отримати додатково 500 гривень за участь у бустерній вакцинації від коронавірусу. Гроші за трете щеплення можна буде отримати на картку. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення до народу після засідання РНБО в понеділок, 24 січня, він сказав про те, що держава продовжить підтримувати вакцинацію в країні. Трете щеплення від коронавірусу вже стало стандартом у всіх розвинених державах.

читайте також"Тисячу Зеленського" пенсіонери вже з 24 січня зможуть витратити на ліки"Імунітет зростає після кожної дози вакцини. Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн", - зазначив гарант.

За його словами, у зв'язку з цим держава з метою розвитку вакцинації додасть ще 500 гривень тим, хто зробить трете, бустерну щеплення від коронавірусу.

"В рамках програми єПідтримка буде додано ще 500 гривень для тих, хто отримає третю, бустерну дозу щеплення", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Дивіться відео ТСН – третє щеплення від коронавірусу в Україні зможуть усі дорослі українці

Бустерна вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 6 січня підписав наказ про запуск бустерної вакцинації проти COVID-19 в Україні. Щеплення в добровільному порядку зможуть зробити всі бажаючі віком від 18 років. Незалежно від того, яким препаратом вони вакцинувалися до цього.

Глава МОЗ розповів, що вакцинація в Україні у 2022 році проводитиметься вакцинами Pfizer, Moderna та CoronaVac. Препарат AstraZeneca не користується попитом серед українців, тому цієї вакцини не буде. Ляшко підкреслив, що для третього, бустерного щеплення від коронавірусу, можна використовувати не тільки мРНК-вакцини, а й CoronaVac. Втім, за його словами, більш ефективно буде щепитися мРНК-препаратом.

"Тисяча Зеленського" за вакцинацію від коронавірусу в Україні

Повнолітні українці, які зробили два щеплення проти COVID-19, зможуть отримати грошову допомогу від держави в розмірі 1 000 гривень.

Куди можна витратити "ковідну тисячу"

  • Залізничні та авіаквитки по Україні
  • Квитки в театри, кінотеатри, музеї і виставкові центри
  • Квитки на концерти
  • Абонементи в тренажерний зал
  • Товари в книжкових магазинах.
  • Ліки (тільки для пенсіонерів)

Як отримати 1000 гривень "від Зеленського"

Щоб отримати грошову допомогу за вакцинацію від коронавірусу, потрібно зробити 2 щеплення затвердженими в Україні препаратами.

Далі слід подати заявку в застосунку Дія, оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів, і відкрити рахунок.

Після цього потрібно запустити програму і авторизуватися в застосунку. Переконавшись в наявності зеленого сертифіката, потрібно перейти до розділу Послуги, вибрати підписка і вказати карту, на яку повинні зарахуватися гроші.

viber
Володимир Зеленський коронавірус в Україні вакцинація від коронавірусу
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