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Втрати ворога великі: чим може обернутися для РФ наступ на Торецьк

Анна Косик
2 липня 2024, 16:55
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Окупанти не знижують імпульс наступу на певних напрямках фронту. В першу чергу мова йде про Торецький напрямок, який включає три ділянки.
Армия РФ, Торецк
Окупанти нарощують наступ на Торецькому напрямку, що може обернутися для них втратою сил / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з DeepState

Окупаційні війська РФ ведуть активні наступальні дії в районі Торецька, Покровська та Часового Яру. Саме там зосереджені основні зусилля. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в етері телеканалу FREEДОМ.

"Мало того, противник, навіть не чекаючи прориву до дороги, яка з’єднує Покровськ із Костянтинівкою, зараз відчайдушно рветься вперед до міста Торецьк, намагаючись фронтальними атаками скувати наші війська та прорватися безпосередньо до цього оборонного укріпрайону українських Сил оборони, що призводить до таких серйозних втрат у ворога", — пояснив експерт.

За словами Грабського, на різних ділянках фронту зберігається велика кількість бойових зіткнень і відповідно - динаміка російського наступу. Це свідчить про прагнення противника будь-якою ціною досягти бодай десь результату. Але головний для РФ все таки Торецький напрямок.

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"На інших напрямках противник намагається вести бойові дії, які мають на меті відволікти наші війська, досягти якихось тактичних результатів, але загалом без серйозного оперативного успіху на сьогоднішній момент", — додав він.

Щодо терміну імпульсу російської окупаційної армії судити тяжко. Адже в даному випадку йде мова про політичне замовлення - просуватися вперед якнайдалі, попри втрати. І це може зіграти злий жарт з противником.

"Я не скажу, що це трапиться прямо сьогодні, але будь-якої миті таке може статися, коли наступати буде банально нікому. Вже сьогодні ми бачимо зосередження противника на штурмових діях, які здійснюються виключно піхотними підрозділами з обмеженим використанням техніки. І тому дві причини. Перша — щільна система вогневого впливу, яку створила українська сторона. Друга — банальна нестача навченого персоналу, який може керувати цією військовою технікою. І, власне, з цього слід виходити, що імпульс наступу може поступово згасати. Хоча на найближчий місяць, як мінімум, ми не можемо стверджувати, що таке станеться", — підсумував Грабський.

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, нещодавно речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що зараз не можна виключати нового наступу РФ на Сумщині чи Харківщині. В будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, ворог спробує розширити плацдарми з активними зонами бойових дій.

Напередодні стало відомо, що армія РФ намагається атакувати острови на Дніпрі. Однак закінчується все для ворога лише великими втратами.
Спроби ворожого штурму ЗСУ зафіксували раніше і на Вугледарському напрямку. Однак бійці 72 бригади "Чорних запорожців" виявили і підірвали цілу колону окупантів.
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війна в Україні ЗСУ російські війська
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