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Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки

Юлія Закрепа
6 липня 2024, 10:59
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Російські війська посилили піхоту біля Курдюмівки, що на південному сході від Часів Яру.
Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки
Яка ситуація на фронті 6 липня / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні російські війська просунулися поблизу Торецька - у Північному та в Нью-Йорку в Донецькій області. Окрім того, загарбники мають просування на північ від Парасковіївки під Донецьком.

Геолокаційні кадри за 4 і 5 липня показують, що війська РФ нещодавно просунулися в південному Північному та в південному Нью-Йорку, йдеться у звіті ISW.

Своєю чергою, російські блогери стверджували, що росіяни повністю захопили Юрівку, що на півдні від Нью-Йорка, а також просунулися в районі Дружби, на північний схід від Торецька, і Південного, в межах північного Північного та далі в межах південного Нью-Йорка. Втім, в ISW поки не знайшло підтвердження цих російських заяв.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Окупанти продовжували наступальні дії на північний схід від Торецька біля Дружби; на схід - біля Північного; на південний схід - біля Ню-Йорка, Юрівки та Залізного.

Також аналітики Інституту повідомили, що протягом 5 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки
Як змінилась карта на фронті / Карта боїв: ISW

Також російські блогери стверджували, що загарбники захопили мікрорайон Канал, а українські сили відійшли з мікрорайону на позиції на захід від Сіверського каналу Донецьк-Донбас. Речник українського загону, який діяв на Часівярському напрямку, заявив, що російські війська посилили піхоту біля Курдюмівки (на південний схід від Часів Яру), але не використовують бронетехніку.

Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки
Що відбувається в Часовому Яру / карта боїв: ISW

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону Часового Яру. Битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас.

Військові ЗСУ заявили про критичну ситуацію, адже росіяни масово сунуть на Часів Яр. Захисники 24 ОМБр імені короля Данила разом з іншими підрозділами стримують наступ загарбників РФ, які переважають у силі, "в надзвичайно складних умовах".

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