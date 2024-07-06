Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки

Російські війська посилили піхоту біля Курдюмівки, що на південному сході від Часів Яру.

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Яка ситуація на фронті 6 липня / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні російські війська просунулися поблизу Торецька - у Північному та в Нью-Йорку в Донецькій області. Окрім того, загарбники мають просування на північ від Парасковіївки під Донецьком.

Геолокаційні кадри за 4 і 5 липня показують, що війська РФ нещодавно просунулися в південному Північному та в південному Нью-Йорку, йдеться у звіті ISW.

Своєю чергою, російські блогери стверджували, що росіяни повністю захопили Юрівку, що на півдні від Нью-Йорка, а також просунулися в районі Дружби, на північний схід від Торецька, і Південного, в межах північного Північного та далі в межах південного Нью-Йорка. Втім, в ISW поки не знайшло підтвердження цих російських заяв.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Окупанти продовжували наступальні дії на північний схід від Торецька біля Дружби; на схід - біля Північного; на південний схід - біля Ню-Йорка, Юрівки та Залізного.

Також аналітики Інституту повідомили, що протягом 5 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Як змінилась карта на фронті / Карта боїв: ISW

Також російські блогери стверджували, що загарбники захопили мікрорайон Канал, а українські сили відійшли з мікрорайону на позиції на захід від Сіверського каналу Донецьк-Донбас. Речник українського загону, який діяв на Часівярському напрямку, заявив, що російські війська посилили піхоту біля Курдюмівки (на південний схід від Часів Яру), але не використовують бронетехніку.

Що відбувається в Часовому Яру / карта боїв: ISW

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону Часового Яру. Битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас.

Військові ЗСУ заявили про критичну ситуацію, адже росіяни масово сунуть на Часів Яр. Захисники 24 ОМБр імені короля Данила разом з іншими підрозділами стримують наступ загарбників РФ, які переважають у силі, "в надзвичайно складних умовах".

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