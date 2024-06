КНДР у липні відправить війська в Україну: в ISW розкрили, скільки Путін заплатить за це

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Північна Корея вже у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповану території України, зокрема для "відновлювальних робіт" у Донецькій області.

У щоденному звіті американського Інституту вивчення війни, аналітики посилаються на повідомлення у південнокорейських ЗМІ. Телеканал Chosun підрахував, що КНДР щорічно отримуватиме від Росії до 115 мільйонів доларів, якщо відправить до України три-чотири інженерні бригади, яких у країні близько десяти.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив 25 червня, що США будуть "стежити" за цим розвитком подій, і припустив, що Північна Корея повинна "поставити під сумнів" своє рішення відправити свої сили як "гарматне м'ясо" в незаконних діях Росії.

Експерти ISW поки не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військові братимуть участь у війні проти України, однак північнокорейська інженерна армія може вивільнити частину російського особового складу для проведення операцій уздовж лінії фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.