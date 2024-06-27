УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

КНДР у липні відправить війська в Україну: в ISW розкрили, скільки Путін заплатить за це

Юлія Закрепа
27 червня 2024, 11:14оновлено 27 червня, 12:33
227
Північна Корея повинна "поставити під сумнів" своє рішення відправити свої сили як "гарматне м'ясо" в незаконних діях Росії.
КНДР у липні відправить війська в Україну: в ISW розкрили, скільки Путін заплатить за це
Північна Корея планує відправити свої інженерні війська в Україну / колаж: Главред, фото: defence-ua, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Північна Корея вже у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповану території України, зокрема для "відновлювальних робіт" у Донецькій області.

У щоденному звіті американського Інституту вивчення війни, аналітики посилаються на повідомлення у південнокорейських ЗМІ. Телеканал Chosun підрахував, що КНДР щорічно отримуватиме від Росії до 115 мільйонів доларів, якщо відправить до України три-чотири інженерні бригади, яких у країні близько десяти.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив 25 червня, що США будуть "стежити" за цим розвитком подій, і припустив, що Північна Корея повинна "поставити під сумнів" своє рішення відправити свої сили як "гарматне м'ясо" в незаконних діях Росії.

відео дня

Експерти ISW поки не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військові братимуть участь у війні проти України, однак північнокорейська інженерна армія може вивільнити частину російського особового складу для проведення операцій уздовж лінії фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін визнав катастрофічну ситуацію в РФ під час візиту до КНДР. Екс-очільник українського МЗС відзначає, що візитом до КНДР російський диктатор хапається за "останню соломику", однак, вона його не врятує.

Стало відомо, які загрози виникають після підписання угоди Путіна із КНДР. Нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном з часів закінчення Холодної війни. Путін заявив про потенційні поставки зброї.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Донецька Пентагон Володимир Путін КНДР
Реклама

Головне за день

"Мирний план" Путіна: Шольц назвав справжню мету диктатора РФ

"Мирний план" Путіна: Шольц назвав справжню мету диктатора РФ

13:02 Світ
Армія РФ просунулась на Донеччині, наслідки критичні: у ЗСУ розкрили ситуацію

Армія РФ просунулась на Донеччині, наслідки критичні: у ЗСУ розкрили ситуацію

12:57 Україна
КНДР може відправити інженерні війська на Донбас: у Зеленського різко відповіли

КНДР може відправити інженерні війська на Донбас: у Зеленського різко відповіли

12:40 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Старше за Київ на сотні років: яке найстаріше місто в Україні - знають не всі 5760

Старше за Київ на сотні років: яке найстаріше місто в Україні - знають не всі

Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність 3885

Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історика 2218

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історика

Не обороняв Маріуполь, але отримав Героя : нові подробиці скандалу довкола Содоля 2210

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

Останні новини

13:02

"Мирний план" Путіна: Шольц назвав справжню мету диктатора РФ

12:57

Армія РФ просунулась на Донеччині, наслідки критичні: у ЗСУ розкрили ситуацію

12:48

"Хамство - це теж відповідь": Настя Каменських знехтувала українською журналісткою

12:40

КНДР може відправити інженерні війська на Донбас: у Зеленського різко відповіли

12:27

Від 1 липня в Україні три категорії студентів можуть мобілізувати

Захід поставив на перемогу України, Південна Корея здатна завалити ЗСУ озброєннями - ЖдановЗахід поставив на перемогу України, Південна Корея здатна завалити ЗСУ озброєннями - Жданов
12:11

Позитив прокоментував чутки про роман Потапа з колишньою подругою Каменських

12:07

Стоматолог розповіла, коли ніколи не слід чистити зуби

11:57

Скоро відключень світла стане більше: у ДТЕК назвали терміни

11:44

Учені показали, що буде, якщо не закривати кришку унітазу перед змивомВідео

Реклама
11:35

Лідер популярного гурту вступив до ЗСУ та розповів про мобілізацію: "Запакували"

11:28

Китай у війні - на боці Путіна: США рознесли Пекін і заявили про "велику помилку"

11:14

"Мушу визнати": Сергій Жадан прокоментував роман із відомою депутаткою

11:14

КНДР у липні відправить війська в Україну: в ISW розкрили, скільки Путін заплатить за це

11:08

"Світла не буде лише 4-6 годин на добу": стало відомо, коли вимкнення будуть коротшимиВідео

10:51

Китайський гороскоп на завтра 28 червня: Свиням - почуття провини, Коням - образа

10:12

"Зателефонував другу до Верховної Ради": український музикант розповів, як Володимир Остапчук отримав відстрочку від армії

10:00

"Друг" Трампа і союзник України: що означає призначення Рютте генсеком НАТО

09:59

НАТО на саміті у США оголосить про важливе рішення щодо України: деталі від NYT

09:58

"Захист від війни": країни НАТО хочуть будувати лінію оборони проти РФ та Білорусі

09:14

Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну на допомогу Путіну: чим це загрожує

Реклама
09:04

Поки Лопес в Італії: колишня дружина Бена Аффлека привезла свої речі в його будинок

08:20

"Кинджал" збити не вдалося: вночі сили ППО знищили 5 ворожих ракет і 23 дрони

08:15

"Прикро читати вас російською": співачка Гайтана потрапила у великий скандал

08:10

Захоплення територій сповільнилося у 80 разів: втрати РФ в УкраїніПогляд

08:00

Астролог назвав рік, коли Україна стане членом НАТО і ЄС

07:54

Церковне свято: що категорично заборонено робити 27 червня

07:40

Україні не вистачає ракет ППО, щоб прикрити відремонтовані енергооб'єкти - ДТЕК

06:41

Вночі у Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи: РФ атакувала дронами та ракетами

06:10

Насичений червень на важливі події для України: що варто знатиПогляд

05:30

Гороскоп на липень 2024 для Тельців: нове знайомство, марнотратство і зміна статусуВідео

04:46

Старше за Київ на сотні років: яке найстаріше місто в Україні - знають не всіВідео

04:15

Китаю вигідно, щоб РФ була на плаву і продовжувала війну: Жданов назвав причину

03:20

Як часто потрібно прати джинси: цікава порада, яка точно здивує багатьох

03:05

Покемони та Хелоу Кітті: Чарльз III пригостив імператора Японії фірмовим гумором

02:45

В Україні оголосили підозру путіністу-режисеру фільму "Ми з джазу"

02:00

"Наші зрадники": легендарний український співак звернувся до Зеленського через Повалій і Лорак

01:32

До кінця літа майже без світла: можливе збільшення тривалості відключень - ДТЕК

01:10

"Ми не змушуватимемо Україну": у Білому домі прокоментували "мирний" план Трампа

00:13

"Інша відбулася прошивка": Кравець зізналася, чи шкодує про відхід із Кварталу

00:11

Крістіна Агілера влаштувала шоу для подруги російського олігарха

Реклама
26 червня, середа
23:17

Що з обличчям Тищенка? Розкрито, що за пластичні процедури робить депутат

23:02

У дорогому готелі в Києві знайшли тіло американського аташе: що відомо про його смерть

22:57

"Звідки тут нерівність": в ОП пояснили, як має виглядати економічне бронювання

22:44

"Нажерла": путіністка Лєра Кудрявцева пішла у відрив

22:25

Україна вилетіла з Євро-2024: зʼявилась реакція Реброва

22:20

Шольц "послав" Путіна: у Німеччині відкинули пропозицію мирних переговорів

22:11

Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох дітей у Херсоні, вони в лікарніФото

22:11

Утікач Влад Яма вперше показав свою позицію - деталі

22:09

Жовтизна "випарується на очах": найкращий бабусин метод для відбілювання взуття

21:36

Росія сьогодні наростила темпи наступу: що кажуть у Генштабі

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти