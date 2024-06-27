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КНДР може відправити інженерні війська на Донбас: у Зеленського різко відповіли

Альона Вороніна
27 червня 2024, 12:40
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В ОП наголосили, що міжнародна спільнота повинна була б відреагувати на такі дії КНДР і країни-агресорки РФ, але ніякої реакції немає.
Ким Чен Ын, Михаил Подоляк, северокорейские военные
В ОП різко відповіли на нові плани РФ і КНДР/ колаж: Главред, фото: скрін

В Офісі президента України відреагували на інформацію про те, що Північна Корея може відправити свої інженерні війська на окуповані території України. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міжнародна спільнота ніяк не реагує на такі плани КНДР, а навпаки ігнорує цю ситуацію.

Подоляк обурено наголосив, що немає реакції та відповіді міжнародної спільноти на такі дії КНДР і країни-агресорки РФ. Відповідний коментар він опублікував у Telegram.

"Мало того що КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з Рф – зараз вона прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора. І? А нічого. Тиша", – зазначив Подоляк.

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Він звернув увагу, що Організація Об’єднаних Націй замість відповідної реакції на плани Північної Кореї і Росії запросила на "миротворчий саміт" підсанкційного міністра внутрішніх справ РФ Колокольцева.

"Замість відповідної реакції, ООН запрошує на "миротворчий саміт"... міністра внутрішніх справ Рф Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість" і ще раз сказати нейтральним країнам, що "нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних – чудово, правильно". Саме це – демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці Рф і запрошення авторів геноцидної війни на саміти – веде до справедливого фіналу (сарказм). Потрібно більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність (повторний сарказм)", – зазначив Подоляк.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

КНДР може відправити інженерні війська на Донбас: у Зеленського різко відповіли
Що відомо про армію Північної Кореї та армію Південної Кореї/ Інфографіка: Главред

КНДР може відправити свої війська на окуповані території України – що відомо

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну на допомогу Путіну. Як повідомив південнокорейський телеканал TV Chosun з посиланням на південнокорейського чиновника, уже в липні 2024 року Північна Корея відправить великомасштабні військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області.

Військо КНДР має 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить три-чотири інженерні бригади на окуповану територію України.

Аналітики ISW поки не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військові братимуть участь у війні проти України, проте інженерні війська КНДР можуть вивільнити частину російського особового складу для проведення операцій уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розкрив деталі, про що Путін попросив Кім Чен Ина під час візиту в КНДР. За словами Жданова, договір про стратегічне партнерство між РФ і КНДР охоплює широкий спектр питань, однак основне завдання Москви полягає в отриманні боєприпасів.

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