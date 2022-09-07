УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Велика проблема для окупантів": ЗСУ звільнили місто на Харківщині за добу одним ударом – Арестович

7 вересня 2022, 06:42

Радник глави Офісу президента не уточнив, про яке місто йдеться, але зазначив, що захисники України застосували тактику, якою раніше ще не користувалися.

Арестович
Арестович розповів про успіхи Збройних сил України / Колаж Reuters, скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про успішні дії Збройних сил України, які допоможуть обстрілювати сили окупантів в Ізюмі та Куп'янську на Харківщині.

За його словами, йдеться лише про перший день українського наступу і росіяни, найімовірніше, спробують провести контрнаступ.

"Місто, яке ми не називаємо, взяти одним ударом за добу - це дуже великий успіх. Нагадаю, що росіяни брали це місто кілька тижнів. Ну, не це місто, а аналогічні міста", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live увечері 6 вересня.

Арестович уточнив, що відступити окупантів змусила нова тактика ЗСУ, яку вони ще не застосовували.

"В одному місті, назву якого ми не називаємо, трапилася біда з російськими військами. Сильна біда. Це ще не все. Біда така з ними сталася, що вони сильно втекли на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли. Але російське командування намагається відновити стан, перекидає резерви, але їх там чекає маса сюрпризів", — сказав радник глави ОП.

За його словами, "над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза". Також артилерія ЗСУ тепер дострілює до Куп'янська - важливого залізничного вузла на Харківщині, який поки контролюють загарбники.

"А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма. Всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку. Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ. Це грандіозна проблема для них (росіян, – ред.). Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема", – додав Арестович.

Ситуація на Харківському напрямку

5 вересня в Генштабі ЗСУ розповіли, що в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що президент РФ Володимир Путін, можливо, дав команду російським військам окупувати Харків. На думку фахівців, загарбники в Балаклії і великій Комишувасі можуть будувати плацдарм для подальшого наступу на місто.

6 вересня військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що в Харківській області російським окупантам доводиться несолодко, і далі для них ситуація погіршиться ще більше. Одного-двох місяців має вистачити на те, щоб "розібратися" з цим угрупуванням.

"Рух з Балаклії також нейтралізується. ЗСУ розбивають мости і логістику навколо цього угруповання окупантів, яке потенційно може опинитися в котлі. Переправи в районі Куп'янська розбито. Склади там вже зруйновані, тому угруповання в Ізюмі буде братися в вогняний мішок. ЗСУ тиснуть на них з південних позицій. За останні кілька днів звільнили селище Озерне", - розповів він.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Харківська область Олексій Арестович новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:44

Дружина хворого на афазію Брюса Вілліса показала еротичну фотосесію з актором

02:10

Як помити вікна без розводів: топ-3 найкращих засоби

01:38

Наближається масштабний перелом у війні: астролог Влад Росс назвав терміни

00:51

Прикмети на 8 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб не потрапити в небезпеку в день НаталіїВідео

00:43

Дочка Полякової відмовилася вчитися за кордоном: що сталося

Реклама
00:01

З російського серіалу прибрали українську актрису Катю Кузнєцову

07 вересня, середа
23:49

У Мелітополі знищили штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум"

23:38

Скинув маску: син Повалій пошкодував свою маму і вказав на "гоніння" з боку України

23:26

Воєнний держбюджет-2023: президент перерахував головні пунктиВідео

23:06

Україна запроваджує жорсткі санкції проти РФ через війну: Зеленський розкрив деталіВідео

22:50

Є привід для радощів: Зеленський розповів про "хороші новини" з ХарківщиниВідео

22:36

"Мало наваляли": Соловйов з розбитим обличчям зробив заяву і відповів на погрози ПугачовоїВідео

22:21

У Кременчуці, Дніпрі та Запоріжжі прлунали потужні вибухи: перші подробиці

22:15

ЗСУ ракетами Harpoon потопили два кораблі РФ: у Пентагоні розкрили деталіВідео

21:58

Скільки коштуватиме новий iPhone 14 і iPhone 14 Pro в Україні: ціни і характеристикиВідео

21:57

Гороскоп на завтра 8 вересня 2022: Овнам - небезпека, Ракам - гроші, Стрільцям - пліткиВідео

21:52

Трупи вивозили КамАЗом: на Запоріжжі понад 100 окупантів знищено і пораненоВідео

21:29

На чию користь грає час у російсько-українській війніПогляд

21:28

Іван Яковина. ЗСУ проломили фронт, Росгвардія здається в полонВідеоблоги

21:27

Запасаємося до зими: які продукти різко злетять в цініВідео

Реклама
21:26

Екссоратника Ківи Михайла Маймана затримали спецпризначенці в елітній Конча-ЗаспіВідео

21:08

Хлопчик-іграшка: 64-річну Мадонну застукали в обіймах бойфренда в три рази молодше за неї

20:59

"Навіщо ви сюди приперлися?": боєць ЗСУ накричав на 20-річних полонених росіянВідео

20:42

Сіль - найкращий помічник при збиранні: "бабусині" лайфхаки, які переплюнуть магазинні аналоги

20:41

Буде вкрай спекотно: Міноборони тролить росіян та радить готуватися до "запливу в Сочі"

20:34

Контрнаступ ЗСУ: у Пентагоні спрогнозували терміни звільнення ХерсонаВідео

20:32

Зеленський провів масштабні звільнення керівників військових адміністрацій на ДонбасіВідео

20:13

Бедняков розповів про своє ставлення до "хороших росіян"

20:10

Прикмети на 9 вересня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити величезну удачуВідео

19:53

ЗСУ потріпали окупантів на Херсонщині: розгромлено артдивізіон РФВідео

19:34

Україну атакує морозний циклон: синоптики назвали дату остаточної холодини і приходу зливВідео

19:33

"Не зрозумієш, кого грохнули": ексдепутат Держдуми розповів про двійників Путіна

19:17

Проблем не оберешся: 3 знаки зодіаку найближчим часом вступлять в смугу невезінняВідео

19:17

Буча в російських містах навесні 23-гоПогляд

18:47

"Це 20 тисяч смертників": військовий експерт назвав напрямки, які армії РФ не втримати

18:38

Війна закінчується: експерт спрогнозував терміни виведення військ РФ з УкраїниВідео

18:28

Пентагон готує план підтримки ЗСУ на найближчі 5 років і після закінчення війни з РФ - CNNВідео

18:08

"Дружина іноагента - звучить гордо": молода дружина Макаревича показала рідкісне фото з музикантом

18:00

РФ накрила з Градів пункт видачі гумдопомоги на Запоріжжі: багато загиблих і пораненихВідео

17:50

"Одного звільнення Криму мало": Залужний озвучив основне завдання ЗСУ на 2023 рікВідео

Реклама
17:38

Арестович про Харківський фронт: це вам, клоуни, відливається слізками Крим та ІловайськВідео

17:28

Трансляція 1/4 фіналу ЧС з волейболу на каналі УНІАН: 7 вересня матч Україна – Словенія

17:26

Зняли прапор окупантів: спецзагін ЗСУ показав кадри зі звільненого села на ХарківщиніВідео

17:23

"Постачають в Україну металобрухт": Ердоган вибухнув штампами пропаганди РосіїВідео

17:14

Грошова удача і щастя в любові: 5 знакам зодіаку потужно пощастить в 2023 роціВідео

17:13

Хитрі господині загортають одяг в пергамент перед тим, як класти його до шафи: в чому "фішка"

16:53

Може Пугачова постаралася: Соловйов з'явився в ефірі з розбитим обличчямВідео

16:46

Пішла з головою в культурне життя: Алла Пугачова в жалобі засвітилася в театрі з Христиною ОрбакайтеВідео

16:39

На Херсонщині ЗСУ потопили баржу РФ разом з десятками окупантів і технікоюВідео

16:21

У Путіна маніакально-дипресивний синдром, але війна не завершиться після його смерті - РадуцькийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти