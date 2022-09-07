"Велика проблема для окупантів": ЗСУ звільнили місто на Харківщині за добу одним ударом – Арестович

Радник глави Офісу президента не уточнив, про яке місто йдеться, але зазначив, що захисники України застосували тактику, якою раніше ще не користувалися.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про успішні дії Збройних сил України, які допоможуть обстрілювати сили окупантів в Ізюмі та Куп'янську на Харківщині.
За його словами, йдеться лише про перший день українського наступу і росіяни, найімовірніше, спробують провести контрнаступ.
"Місто, яке ми не називаємо, взяти одним ударом за добу - це дуже великий успіх. Нагадаю, що росіяни брали це місто кілька тижнів. Ну, не це місто, а аналогічні міста", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live увечері 6 вересня.
Арестович уточнив, що відступити окупантів змусила нова тактика ЗСУ, яку вони ще не застосовували.
"В одному місті, назву якого ми не називаємо, трапилася біда з російськими військами. Сильна біда. Це ще не все. Біда така з ними сталася, що вони сильно втекли на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли. Але російське командування намагається відновити стан, перекидає резерви, але їх там чекає маса сюрпризів", — сказав радник глави ОП.
За його словами, "над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза". Також артилерія ЗСУ тепер дострілює до Куп'янська - важливого залізничного вузла на Харківщині, який поки контролюють загарбники.
"А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма. Всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку. Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ. Це грандіозна проблема для них (росіян, – ред.). Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема", – додав Арестович.
Ситуація на Харківському напрямку
5 вересня в Генштабі ЗСУ розповіли, що в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.
В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що президент РФ Володимир Путін, можливо, дав команду російським військам окупувати Харків. На думку фахівців, загарбники в Балаклії і великій Комишувасі можуть будувати плацдарм для подальшого наступу на місто.
6 вересня військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що в Харківській області російським окупантам доводиться несолодко, і далі для них ситуація погіршиться ще більше. Одного-двох місяців має вистачити на те, щоб "розібратися" з цим угрупуванням.
"Рух з Балаклії також нейтралізується. ЗСУ розбивають мости і логістику навколо цього угруповання окупантів, яке потенційно може опинитися в котлі. Переправи в районі Куп'янська розбито. Склади там вже зруйновані, тому угруповання в Ізюмі буде братися в вогняний мішок. ЗСУ тиснуть на них з південних позицій. За останні кілька днів звільнили селище Озерне", - розповів він.
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