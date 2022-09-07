"Велика проблема для окупантів": ЗСУ звільнили місто на Харківщині за добу одним ударом – Арестович

Арестович розповів про успіхи Збройних сил України / Колаж Reuters, скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про успішні дії Збройних сил України, які допоможуть обстрілювати сили окупантів в Ізюмі та Куп'янську на Харківщині.

За його словами, йдеться лише про перший день українського наступу і росіяни, найімовірніше, спробують провести контрнаступ.

"Місто, яке ми не називаємо, взяти одним ударом за добу - це дуже великий успіх. Нагадаю, що росіяни брали це місто кілька тижнів. Ну, не це місто, а аналогічні міста", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live увечері 6 вересня.

Арестович уточнив, що відступити окупантів змусила нова тактика ЗСУ, яку вони ще не застосовували.

"В одному місті, назву якого ми не називаємо, трапилася біда з російськими військами. Сильна біда. Це ще не все. Біда така з ними сталася, що вони сильно втекли на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли. Але російське командування намагається відновити стан, перекидає резерви, але їх там чекає маса сюрпризів", — сказав радник глави ОП.

За його словами, "над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза". Також артилерія ЗСУ тепер дострілює до Куп'янська - важливого залізничного вузла на Харківщині, який поки контролюють загарбники.

"А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма. Всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку. Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ. Це грандіозна проблема для них (росіян, – ред.). Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема", – додав Арестович.

Ситуація на Харківському напрямку

5 вересня в Генштабі ЗСУ розповіли, що в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що президент РФ Володимир Путін, можливо, дав команду російським військам окупувати Харків. На думку фахівців, загарбники в Балаклії і великій Комишувасі можуть будувати плацдарм для подальшого наступу на місто.

6 вересня військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що в Харківській області російським окупантам доводиться несолодко, і далі для них ситуація погіршиться ще більше. Одного-двох місяців має вистачити на те, щоб "розібратися" з цим угрупуванням.

"Рух з Балаклії також нейтралізується. ЗСУ розбивають мости і логістику навколо цього угруповання окупантів, яке потенційно може опинитися в котлі. Переправи в районі Куп'янська розбито. Склади там вже зруйновані, тому угруповання в Ізюмі буде братися в вогняний мішок. ЗСУ тиснуть на них з південних позицій. За останні кілька днів звільнили селище Озерне", - розповів він.

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