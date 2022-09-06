Військовий облік для жінок: у Міноборони анонсували важливі зміни

Військовий облік / УНІАН

Законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною, затвердять вже скоро.

Як заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram, скоро офіційно ніяких обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.

При цьому буде затверджено виключно добровільний порядок постановки українок на військовий облік.

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Варто зауважити, що в жовтні 2022 року в силу повинен вступити наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Військовий облік для жінок в Україні

Як відомо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільності взяття на військовий облік жінок.

Як заявляла заступник Міністра оборони Ганна Маляр, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогоднішній день в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Маляр повідомила, що при цьому в ЗСУ залишається потреба у фахівцях з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

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