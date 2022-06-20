Лікарні та морги переповнені: втрати окупантів на Луганщині зашкалюють – Гайдай

Російські окупанти розпочали масштабний наступ, ЗСУ відійшли на територію заводу Азот.
Українські захисники в Сєвєродонецьку Луганської області контролюють тільки територію заводу Азот, розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Як підкреслив він у своєму Telegram-каналі, бої з російськими загарбниками вже проходять в промисловій зоні Сєвєродонецька.
Глава Луганської ОВВА зазначив, що вкрай важка ситуація зберігається по всій лінії фронту в області.
"Констатуємо, що орки починають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні (20 червня – ред.) у вогні всі вільні населені пункти області", - розповів він.
Співрозмовник уточнив, що окупанти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", близькі до неї населені пункти під постійними обстрілами. При цьому кількість жертв обстрілів РФ встановити неможливо.
Гайдай додав, що українські захисники не перебувають в оточенні і завдають суттєвих втрат ворогу: "Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами".
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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про те, що російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.
Президент підкреслив, що Україна зробить все можливе, щоб зупинити окупантів і захистити людей.
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