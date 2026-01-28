"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на Київщині

Що відомо:
- Росіяни завдали удару дроном по будинку в Білогородці
- В результаті атаки загинули жінка і чоловік
- Без мами залишилися син і 4-річна дочка
Російські окупанти завдали удару дроном по багатоповерховому будинку в Білогородці на Київщині. В результаті атаки загинули дві людини і ледь не загинула 4-річна дівчинка. Про це розповіла подруга загиблої сім'ї.
Загиблою виявилася косметолог Світлана Блатова. У жовтні жінці виповнилося 40 років. За місяць до цього сім'я святкувала День народження маленької Мілани, якій виповнилося 4 роки.
Світлана та її чоловік жили у двоповерховій квартирі на верхніх поверхах. Саме туди, де були чоловік і жінка, прилетів ворожий дрон. Врятувати їх не вдалося.
У квартирі також була дочка Світлани. Вона опинилася в справжній пастці - в охопленій вогнем квартирі. Маленьку Мілану врятував сусід - військовий кореспондент Мар'ян Кушнір.
"Я відкрив двері, побачив дитину на дивані. Вона лежала і плакала, кричала "Мама, мама, мама". Ну, звичайно, я витягнув дитину з квартири, відразу забрав її. Побачив, що вогонь наближається зверху. Я спробував зайти знову в квартиру, піднятися до місця, де можуть бути ще люди, але піднятися наверх не вдалося", - каже кореспондент.
Відомо, що у дівчинки залишився старший брат і рідний батько. Зараз вона перебуває з ними.
