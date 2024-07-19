Боєприпаси, зброя і навчання ЗСУ: Україна підписала ще дві безпекові угоди

У рамках саміту Європейської політичної спільноти Україна підписала документи зі Словенією та Чехією щодо довгострокової підтримки.

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В Міністерстві оборони повідомили про результати саміту Європейської політичної спільноти / Колаж: Главред, фото: Рустем Умєров, Міноборони

Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським взяла участь у саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії. За участі міністра оборони України Рустема Умєрова вдалося провести низку двосторонніх зустрічей з партнерами.

Як повідомляють у Міноборони, Чехія, Словенія, Сербія, Данія та Іспанія підтвердили свою готовність продовжувати курс на підтримку України, а з двома країнами вдалося підписати важливі безпекові угоди.

Зі Словенією Україна підписала угоду щодо продовження військової підтримки на 10 років, навчання українських військових та співпраці у фінансуванні оборонних проєктів.

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Угода з Чехією передбачає виробництво боєприпасів, стрілецької зброї, безпілотників та важкої техніки, а також створення спільних підприємств. До речі, українська делегація провела зустріч і з представниками оборонних компаній Британії.

"Україна не залишиться наодинці у своїй боротьбі. Наші міжнародні партнери підтримують нас і розуміють важливість стабільної та безпечної України", — сказав Рустем Умєров.

Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Підписання Україною безпекових угод - що відомо

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду між Україною та ЄС в ході Саміту лідерів країн ЄС. Крім того, угоди про гарантії безпеки для України були підписані також з Литвою та Естонією.

Напередодні стало відомо, що під час саміту НАТО у Вашингтоні Велике Герцогство Люксембург та Україна підписали взаємну безпекову угоду. Зі сторони України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а зі сторони Люксембургу - прем’єр-міністр Люк Фріден.

На початку липня 2024 року президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Польщі Варшави з візитом, під час якого була підписана угода про довгострокове співробітництво у сфері безпеки.

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