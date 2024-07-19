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Зеленський сказав, коли піде з посади президента

Анна Ярославська
19 липня 2024, 08:47
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Президент допускає можливість того, що він залишить свою посаду, але є умова.
Володимир Зеленський, ВДУ
Володимир Зеленський сказав, коли піде з посади президента / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планує скласти свої повноваження і піти з посади глави держави.

В інтерв'ю BBC Зеленський сказав, що він допускає можливість того, що він залишить свою посаду президента.

"Але лише після закінчення війни", - сказав він.

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Зеленський був лідером України з 2019 року і впродовж усього повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Хоча вибори мали відбутися цього року, Конституція України виключає можливість голосування під час воєнного стану.

У вересні 2023 року Зеленський заявив, що українське суспільство не готове витрачати гроші на проведення виборів у той час, коли триває повномасштабна війна. За його словами, люди готові дозволити парламенту або уряду виділяти кошти виключно на зброю для ЗСУ. Крім того, у разі проведення виборів залишається відкритим питання безпеки.

Чи піде Зеленський на другий термін

У грудні 2022 року Зеленський заявив, що планує залишатися президентом України до перемоги країни у війні проти РФ.

"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там - навіть не думаю. Поки не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли", - сказав Зеленський.

У вересні 2023 року дружина президента Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде її чоловік балотуватися на другий термін на майбутніх виборах.

Раніше український гарант заявляв, що не зможе піти на третій президентський термін як це зробив генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, це дуже довго для правління.

Хто такий Володимир Зеленський

Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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