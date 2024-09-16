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Найближчі тижні стануть визначальними: чи зможе РФ просуватися на фронті

Марія Николишин
16 вересня 2024, 18:07
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Де-факто російська армія перебуває в стані наступу, починаючи від середини жовтня минулого року, каже експерт.
Найближчі тижні стануть визначальними: чи зможе РФ просуватися на фронті
Чи зможе РФ просуватися на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Найближчі тижні стануть визначальними для здатності російської армії просуватися вперед на фронті в Україні. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він підкреслив, що бойові дії на ключових для противника напрямках тривають.

"Той комплекс сил та засобів, який був раніше там розміщений, продовжує виконувати ті самі бойові завдання. Саме тому на слуху в нас Покровський напрямок, напрямок на Курахове, Торецький напрямок, бойові дії досить у високому ступені інтенсивності відбуваються на Вугледарському напрямку. Куп’янський напрямок складно назвати місцем, де нині панує тиша та спокій. Тобто загалом противник продовжує намагатися реалізувати свій стратегічний план наступальної операції на весняно-літню і вже фактично осінню частину наступальної кампанії", — сказав експерт.

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Селезньов нагадав, що де-факто російська армія перебуває в стані наступу, починаючи від середини жовтня минулого року.

"Зверніть увагу, наразі на Покровському та Курахівському напрямках росіяни, залучаючи свої найкращі сили та засоби, не досягають якихось масштабних варіантів просування вперед. Тактичний рівень — так, але втрати, яких водночас зазнають російські наступальні сили та засоби, просто вражають обсягом і кількістю жертв. У будь-якому разі, я думаю, що найближчі тижні, максимум три, стануть визначальними саме для здатності російської армії просуватися вперед", — наголосив він.

Він також зазначив, що днями активізувався фронт на півдні Херсонської області. Противник намагається там витиснути Сили оборони України як із лівого берега, так і взяти під контроль острови, що знаходяться в дельті Дніпра, таким чином створивши певний плацдарм.

"І я думаю, що все-таки рано зараз списувати з рахунків спроможності російського угруповання, що діє на півдні Запорізької області. Є деякі передумови вважати, що противник може активізувати свої дії південніше від Запоріжжя. Принаймні, деякі фактори на це вказують. Почекаємо. Я думаю, що найближчим часом ми станемо свідками цих подій, пов’язаних із залученням російською армією деяких своїх сил та засобів для того, щоб змінити статус-кво саме на півдні Запорізької області", — сказав Селезньов.

За його словами, на території Чернігівської області останнім часом стали частіше прилітати ворожі керовані авіаційні бомби.

"Так, там не слід очікувати якихось масштабних наступальних дій, але дії ДРГ російської армії, обстріли з мінометів та артилерії, знов згадані мною КАБи будуть прилітати на нашу територію. Тобто, фактично, росіяни поспішають діяти в межах вікна своїх можливостей, поки в них ще залишаються хоч трохи сили та засоби. Вони намагаються тиснути там, де тільки вони мають таку можливість", — підсумував військовий експерт.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після деякої вимушеної паузи російські агресори відновили спроби штурмів на Покровському напрямку. Майже тиждень в окупантів був "перепочинок" на цій ділянці фронту.

Також повідомлялось, що 12 вересня російські окупанти на ділянці відповідальності 46 аеромобільної бригади ЗСУ перейшли в масований наступ із застосуванням 46 одиниць техніки.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що незважаючи на значні втрати, російські окупаційні війська продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Найбільш гарячими залишаються Курахівський та Покровський напрямки.

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