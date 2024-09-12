РФ пішла в рекордний наступ колонами із майже 50 одиниць техніки: як відповіли ЗСУ

Бійці 46 аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ встановили особистий рекорд за кількістю знищеної російської бронетехніки за один день активних боїв.

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Українські військові встановили особистий рекорд / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

12 вересня, російські окупанти на ділянці відповідальності 46 аеромобільної бригади ЗСУ перейшли в масований наступ із застосуванням 46 одиниць техніки. Про це повідомляється у повідомленні 46 ОАеМБр десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові зазначають, що росіяни наступали в 4 хвилі з 05:45 ранку до опівдня на позиції українських військових з метою зламати оборону українських десантників.

"Танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах – загалом на нас перло 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів. І рекорд було встановлено! Такої кількості знищеної та пошкодженої за один день ворожої техніки на напрямку відповідальності 46 бригади ще справді не було", - йдеться у повідомленні. відео дня

Із 46 одиниць російської техніки, яка наступала на позиції українських військ, бійці 46 аеромобільної бригади ЗСУ змогли повністю знищити 9 бронемашин піхоти, 2 танки, 2 бронетранспортери та 2 мотоцикли. Крім того, було виведено з ладу 11 БМП.

"Хто з ворогів устиг вчасно накивати п’ятами, тим, вважай, пощастило – поживуть іще. Але недовго, до наступної гарячої зустрічі!", – запевняють десантники.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти перекинули регулярні підрозділи повітряно-десантних військ і новітню важку техніку на Покровський напрямок, повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Тим часом підрозділи 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії успішно провели контрнаступальні операції в Луганській області, продемонструвавши роботу загону розвідки у лісах Донбасу.

У Донецькій області тривають запеклі бої за Покровськ і Часів Яр, які є важливими для досягнення Росією мети окупації Донеччини, повідомляє The Wall Street Journal. Окупанти обстрілюють логістичний центр Покровськ і просуваються до нього, проте ЗСУ продовжують оборонятися, незважаючи на перевагу противника в озброєнні та чисельності.

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