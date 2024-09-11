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Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

Юрій Берендій
11 вересня 2024, 15:52
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Наступальний потенціал російських військ поступово зменшується, що може свідчити про перехід до позиційних боїв в осінній період, зазначає експерт.
Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз
Що зміниться для України на фронті восени - прогноз / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Курська операція продемонструвала, що в Росії обмежені ресурси, які могли б вести повноцінні військові кампанії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, директор Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан, відповідаючи на питання про ймовірність нового наступу РФ восени.

За словами експерта, осінь знаменує перехід до більш позиційної війни. Україна успішно виконала своє завдання літньої кампанії, зберігши ключові позиції та не дозволивши росіянам прорвати фронт.

"Є винятки просування біля Покровська, але це найбільше просування, тому що ми могли мати три таких покровських напрямки по всій протяжності фронту", - вказує він.

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Кузан також зазначив, що втрати російської армії під час літньої кампанії перевищують усі очікувані цифри — понад 36 тисяч загиблих солдатів за один місяць, а також знищено сотні артилерійських систем та техніки.

"Це означає, що їхній наступальний потенціал вихолощується - співвідношення втрат на різних ділянках фронту сягало і 1:10, і 1:24. Питання полягатиме в тому, що робити далі. Тому що ні в нас, ні в них немає ресурсів для того, щоб зламати лінію фронту і здійснити прорив. І, звісно, стоятиме питання накопичення ресурсів і того, як працюватимуть західні санкції. Тобто чи зможуть росіяни в тому ж темпі вербувати людей за гроші, бо в них уже з цим проблеми", - говорить Кузан.

Очевидно, що Росії доведеться ухвалювати складні рішення щодо мобілізації, щоб зберегти ініціативу, хоча вони намагаються уникнути масового призову, продовжуючи залучати людей поступово.

"Осінь - це сезон дощів, тому будь-які наступальні дії в ґрунтах будуть ускладнені. Зокрема, на Донеччині ґрунт є важким (особливо для важкої техніки), тому будь-які просування теж будуть дуже складними", - додав він.

Кузан вказує на те, що після Авдіївки, яка розташована на височині, російським військам буде складніше проводити наступальні операції на рівнинній території до Покровська, оскільки з кожним кілометром стає важче просуватися непоміченими.

"Для нас це також виклик, тому що за такої інтенсивності боїв будь-яка людина банально втомлюється", - вказує експерт.

Директор Українського Центру безпеки та співробітництва підкреслює, що Україні також потрібно продовжувати мобілізацію і активізувати рекрутинг, щоб забезпечити підрозділи необхідними людьми та проводити ротації.

"Я переконаний, що 2024 рік - найважчий для нас рік, у 2025 році Росія просто не зможе вести війну в такому ж темпі, а саме підтримувати і своє виробництво, і темпи мобілізації", - робить висновок він.

Кузан підсумовує, що Росія буде змушена сповільнювати темпи свого просування, тому для України важливо втримати позиції до осені та забезпечити безперервне поповнення військ і ротації.

"І якщо ми налагодимо цю систему, тоді ми фактично зламаємо весь наступальний потенціал росіян і вже з 2025 року зможемо провести більш сміливі дії по фронту, а росіянам не буде чим нам відповідати", - резюмував він.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія перекинула додаткові сили до Харківської області та посилила штурмові дії, намагаючись повернути втрачені території, зазначив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Український військовий експерт Костянтин Машовець зазначив, що ситуація в районі міста Селидове на Донеччині значно погіршилася — російські війська близькі до входу в місто. За його словами, українські підрозділи, ймовірно, відступили з Маринівки, а російські сили прориваються між Українськом і Селидовим, з можливістю взяття Українська під контроль.

Тим часом ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ, але ситуація на лівому фланзі погіршилася через активізацію штурмових дій російських військ, повідомляють аналітики DeepState.

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війна в Україні Сергій Кузан
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