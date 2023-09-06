Блінкен приїхав до Києва і зустрінеться із Зеленським

У середу, 6 вересня, до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Спочатку про візит Блінкена повідомило видання CGTN Español у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter. За інформацією Telegram-каналів, центр Києва був перекритий.
Нагадаємо, що це вже третій візит держсекретаря США в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вперше він відвідав Київ разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.
Знову Блінкен побував у Києві майже рік тому - 8 вересня. Держсекретар відвідав Ірпінь у Київській області.
Як повідомляв Главред, 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва. У столиці України він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським.
28 червня з неоголошеним візитом до столиці України приїхав президент Литви Гітанас Науседа. Він взяв участь у заходах з нагоди 27-річчя ухвалення Конституції України.
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