УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Блінкен приїхав до Києва і зустрінеться із Зеленським

Анна Ярославська
6 вересня 2023, 10:00 оновлено 6 вересня, 10:07
97
Це вже третій візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 вересня / Фото: Офіс президента

У середу, 6 вересня, до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Спочатку про візит Блінкена повідомило видання CGTN Español у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter. За інформацією Telegram-каналів, центр Києва був перекритий.

Нагадаємо, що це вже третій візит держсекретаря США в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вперше він відвідав Київ разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.

відео дня

Знову Блінкен побував у Києві майже рік тому - 8 вересня. Держсекретар відвідав Ірпінь у Київській області.

Як повідомляв Главред, 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва. У столиці України він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським.

28 червня з неоголошеним візитом до столиці України приїхав президент Литви Гітанас Науседа. Він взяв участь у заходах з нагоди 27-річчя ухвалення Конституції України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський Ентоні Блінкен новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В Україні різко похолодає: синоптик назвала дати

В Україні різко похолодає: синоптик назвала дати

10:36 Синоптик
Блінкен приїхав до Києва і зустрінеться із Зеленським

Блінкен приїхав до Києва і зустрінеться із Зеленським

10:00 Україна
ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ: росіяни підтвердили здачу Роботиного

ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ: росіяни підтвердили здачу Роботиного

09:52 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:40

У Британії в ДТП загинула біженка і двоє дітей: 7 місяців тому в аварії розбився їхній батько

10:36

В Україні різко похолодає: синоптик назвала дати

10:00

Блінкен приїхав до Києва і зустрінеться із Зеленським

09:52

ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ: росіяни підтвердили здачу Роботиного

09:47

Як розтопити мед без втрати якості: 4 перевірені способи

Ядерна зброя не врятує РФ від неминучого програшу у війні - КочетковЯдерна зброя не врятує РФ від неминучого програшу у війні - Кочетков
09:39

Сотник пояснив, хто "замовив" Пригожина і причому тут АфрикаВідео

09:38

Висловлювання Путіна про Зеленського - чистої води "гебельсівщина"Погляд

09:28

Окупанти готують реванш: генерал ЗСУ назвав найнебезпечніший напрямок

09:20

Наступ ЗСУ може "завмерти": полковник назвав перешкоду для просування

Реклама
09:00

Київ спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - КуликЕксклюзив

08:51

ЗСУ просунулися на кількох напрямках: в ISW розкрили деталі

08:31

Банки і обмінники не приймуть: як зберігати долари, щоб не було цвілі

08:16

Окупанти готуються до втечі з Запорізької області – ЦНС

08:02

РФ вдарила по Україні дронами та балістикою: знищено 23 повітряні цілі

07:05

Оптична ілюзія для найкмітливіших: не усі зможуть знайти 8 серед нулів

06:35

Що означають слова "денді" і "джигун" та яке з них українське: відповідь Авраменка

06:34

Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині: спалахнули пожежі, загинула людина

06:17

Чи може РФ вдарити "ядеркою" з території Білорусі?Погляд

06:04

У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці

05:30

Чому не можна говорити фразу "спокійної ночі": все гірше, ніж може здаватися

Реклама
04:30

"В окупантів посиплеться все": Сотник сказав, після яких дій ЗСУ армія РФ почне тікатиВідео

03:27

Від цього школяр не відмовиться: 10 ідей, що дати їсти дитині в школу

03:05

Оу, мама: Міддлтон посвітила тілом в бікіні на італійському курорті

02:45

"Ризик дещо підвищився": Кочетков розкрив, чи можуть застосувати ядерку по Україні

02:05

Публіцист спрогнозував, що робитимуть "вагнерівці" після смерті Пригожина

01:32

Квіти ростимуть як скажені: потрібно лише додати у вазон котячий наповнювач

05 вересня, вівторок
23:57

Крим може бути звільнений мирним шляхом: експерт розповів подробиці

23:53

Повалій приїхала в окупований Луганськ розважати окупантів і хвалити терориста Путіна

23:22

Яке найбільше місто у світі: топ-10 за населенням та територією

22:54

"Мають отримувати більше": на кого із переселенців чекає збільшення виплат

22:46

"Народ Криму і Донбасу може мати свою точку зору": Кондратюк розповів, що робила колаборантка Марченко під час шоуВідео

22:36

Зірку Венздей викинули з серіалу через сексуальні домагання - ЗМІ

22:30

Падіння "Шахеда" в Румунії: президент країни зробив заяву

22:19

Вріже 8-бальна буря: Україну накрив сильний геомагнітний шторм

22:14

Як Пригожин підписав собі вирокПогляд

21:45

З'явилась гостра реакція МЗС та ОП на слова Путіна про Зеленського

21:19

"Я однією ногою стою в могилі": у Лінди Євангелісти виявили рак грудей

21:16

Масової екстрадиції не буде: Веніславський відповів, чи варто переживати ухилянтам

20:59

На аеродромі "Енгельс" росіяни "захищають" літаки: обкладають їх шинами

20:16

Олексія Паніна затримали через п'яний дебош в ЕстоніїВідео

Реклама
20:00

"Українці?": Путін влаштував допит своєму чиновнику просто під час трансляціїВідео

19:38

Погода в Україні зміниться: де вріже холоднеча, а де буде тепло

19:12

Що приготувати на сніданок: швидкі і гурманські рецепти для красивої трапези

19:03

АМУ звернулась до керівництва держави: "Військовий" ПДФО в громадах збереже систему оборони, яка здивувала світ актуально

19:00

Що не можна робити 7 вересня, щоб не втратити гроші: прикмети і заборони дня

18:59

"Буде допомагати ЗСУ": у ГУР розкрили плани російського льотчика Мі-8

18:50

Жінка показала, як приготувати неймовірний томатно-базиліковий соус на зиму

18:46

Чоловік поділився шаленим способом охолодження в спеку: потрібна підстилка для собаки

18:41

"Ситуація огидна": Путін нахабно накинувся з образами на ЗеленськогоВідео

18:32

"Залишилось лише одне місце": Жданов розкрив, звідки можуть наступати росіяни

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти