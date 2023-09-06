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Блінкен у Києві оголосить про пакет допомоги Україні на понад $1 млрд - CNN

Анна Ярославська
6 вересня 2023, 11:48 оновлено 6 вересня, 12:07
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Держсекретар США зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Ентоні Блінкен, військова допомога Україні
Ентоні Блінкен оголосить про новий пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У середу, 6 вересня, до Києва приїхав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Ймовірно, він оголосить про нову допомогу для України на суму в понад 1 млрд доларів.

Під час візиту до столиці України, Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише CNN.

За словами високопоставленого чиновника Державного департаменту, який говорив на умовах анонімності, під час візиту Державний секретар також оголосить про виділення країні понад 1 млрд доларів нового фінансування.

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Зазначимо, візит Блінкена в Україну не анонсувався з міркувань безпеки. З самого ранку в центрі Києва було частково перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, що це вже третій візит держсекретаря США в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вперше він відвідав Київ разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.

Знову Блінкен побував у Києві майже рік тому - 8 вересня. Держсекретар відвідав Ірпінь у Київській області.

Військова допомога Україні

США передадуть Україні бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. Передача снарядів відбудеться вже найближчим часом. Про це заявили американські чиновники.

Корупційні скандали в Україні є серйозним ударом по репутації та суттєво впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Видання Bild назвало причини, які стримують Берлін в постачанні Україні крилатих ракет Taurus.

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