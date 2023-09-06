Що означає приїзд Блінкена: американський політолог відповів, чи очікувати Україні ATACMS

У російсько-українській війні настав переломний момент, і Захід повинен зважитися на передачу всього необхідного для ЗСУ озброєння, зауважив Залмаєв.

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Візит Блінкена в Україну не анонсувався з міркувань безпеки / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

США можуть погодитися на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, але не обов'язково під час приїзду до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена.

Як розповів в ефірі FREEDOM американський політолог Пітер Залмаєв, на такий крок Вашингтон може піти, в тому числі, щоб підштовхнути Німеччину до передачі своїх ракет Taurus.

"На жаль, "монстри пацифізму" досі високо тримають свої голови. Німеччина постійно потребує підштовхування з боку США. Якщо США дадуть хоч один ATACMS, думаю, що цього разу у Шольца будуть розв'язані руки - і він передасть Taurus", - висловився Залмаєв.

За словами Залмаєва, приїзд держсекретаря США буде дуже важливим сигналом від Блінкена, який разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном "є головними виразниками того, що Америка повинна підтримувати Україну до кінця, що ця допомога повністю відповідає американським інтересам".

Разом з тим, додав політолог, США, ймовірно, розуміють, що в російсько-українській війні настав переломний момент, що вимагає від Заходу більшої рішучості щодо передачі далекобійних снарядів.

"Приїзд Блінкена буде дуже важливим для підняття бойового духу українських солдатів, всіх членів "Рамштайну". Саме зараз настав момент не говорити про якісь переговори. Зараз Україні слід давати максимальну кількість зброї, щоб потім, через рік-два, Заходу не довелося постати перед "не дуже апетитною опцією" посилати своїх солдатів в Україну", - пояснив Залмаєв.

Він назвав "невиправданою" таку затримку і нерішучість адміністрації Байдена.

"З приводу ATACMS. Не впевнений, що ми це почуємо від Блінкена, але протягом наступних тижнів, можливо, щось таке почуємо від Байдена", - допустив Залмаєв.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System)-тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Приїзд Блінкена - головне

Ентоні Блінкен 6 вересня знову в Києві. Це вже третій приїзд держсекретаря США з початку повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, сьогодні ввечері Блінкен оголосить про новий пакет допомоги для ЗСУ на суму понад 1 млрд доларів. Що ввійде в транш - поки невідомо.

Однак напередодні в ЗМІ просочилася інформація про плани Америки передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Все це відбувається на тлі небажання німецького канцлера Олафа Шольца надавати Києву далекобійні ракети Taurus. Багато експертів висловлювали думку, що підштовхнути Берлін до ухвалення рішення можуть США (шляхом передачі Україні ATACMS), як це вже було з танками.

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