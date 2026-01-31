Рус
Блекаут й відключенні метро: кому і де відновлюють електроенергію в Україні

Олексій Тесля
31 січня 2026, 14:59оновлено 31 січня, 15:36
112
Енергетики повернули електроенергію критичній інфраструктурі, триває процес її повернення побутовим споживачам.
Відключення світла
Україна відновлюється після масштабних відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Відновлюється електропостачання критичної інфраструктури України
  • Електропостачання повернеться протягом найближчих годин
  • Роботу метро в Києві починають відновлювати на всіх трьох лініях

Енергетики відновили критичну інфраструктуру в Києві, Київській та Дніпропетровській областях, у Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло населенню.

"Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове відновлення побутових споживачів", – повідомив перший віцепрем'єр-міністр, енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, в Харківській, Житомирській та Одеській областях енергетики вже повертають світло людям.

"Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень", – зазначив глава Міненерго.

Подробиці відновлення енергосистеми

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії, яка сталася вранці в суботу, повідомило Міністерство енергетики.

Блекаут й відключенні метро: кому і де відновлюють електроенергію в Україні
/ Главред

"Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання – відновлення критичної інфраструктури", – йдеться в його повідомленні.

Там зазначили, що за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин.

"У різних регіонах тимчасові рамки повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності вимагає часу", – пояснило міністерство.

Воно додало, що для збереження цілісності енергосистеми, в ряді областей застосовані аварійні відключення.

"Дефіцит потужності залишається дуже високим, тому екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодження обладнання", – зазначило Міненерго.

Що відомо про ситуацію в Києві

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва, зараз триває процес її повернення побутовим споживачам, йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Відновлення відбувається по черзі. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і не допустити нових аварій", – зазначила компанія.

ДТЕК просить використовувати електроенергію економно, оскільки це допоможе стабільніше і швидше відновити електропостачання.

У Києві поступово починають відновлювати роботу метрополітену, а також відновлюють водо- і теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях. Також відновлено об'єкти критичної інфраструктури. Відновлюють тиск води в системі водо- і теплопостачання, щоб якомога швидше повернути послуги киянам", – написав він у Telegram.

Що передувало

31 січня о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України. Це призвело до каскадного відключення в електроенергетичній мережі України і спрацьовування автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки АЕС

За інформацією Міненерго, в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовані спеціальні графіки аварійних відключень.

Блекаут й відключенні метро: кому і де відновлюють електроенергію в Україні
/ Главред

Думка фахівця про ризики відключень електроенергії

Голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра заявив, що короткий період похолодання, який триває не більше пари днів, не здатний істотно вплинути на роботу енергосистеми. Він підкреслив, що за нинішнього стану галузі передумов для тривалих або масових відключень електроенергії немає.

Блекаут в Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося, що 31 січня сталося технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що призвело до одночасного відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві введені екстрені відключення. Столичне метро зупинилося. Перед цим в Києві напруга впала нижче 100 В, місцями по місту зникло світло. Пізніше стало відомо офіційно про аварійні відключення світла.

Як писав раніше Главред, незважаючи на локальні труднощі, енергосистема України в цілому залишається керованою, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. В окремих областях відновлення може зайняти кілька днів, але ремонтні роботи тривають, і електропостачання поступово повертається до норми.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Міненерго Віталій Кличко Денис Шмигаль блекаут
