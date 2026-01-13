Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

Росіяни своїми ударами погіршили ситуацію в енергосистемі Києва.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Кожухар:

Атака РФ 13 січня погіршила ситуацію в енергосистемі Києва

Ситуація зі світлом на Правому березі столиці ускладнилась

Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання

Протягом останніх декількох днів країна-агресорка Росія атакує енергооб'єкти столиці та Київської області. Через це ситуація зі світлом погіршується, повідомив керівник департаменту з експлуатації високовольтних мереж ДТЕК Київські електромережі Олександр Кожухар.

За його словами в етері Київ24, до цієї ночі ситуація на Лівому березі Києва була гірша, ніж на Правому. Але після чергової атаки РФ 13 січня екстрені відключення електроенергії почали діяти по всьому Києву.

Робота над відновленням електропостачання триває

Кожухар наголосив, що станом на сьогодні невідомо, коли енергетикам вдасться відновити систему, але робота над цим триває цілодобово.

"Ми готувалися до подібних ситуацій. Тому маємо запас обладнання (для ремонту - Главред), маємо запас матеріалів. Ми працюємо над тим, щоб відновити електропостачання. І на даний момент ситуація з резервом нормальна. Також допомагають європейські партнери", - додав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Києву загрожують "жорсткі" відключення - попередження експерта

Главред писав, що за словами експерта з питань енергетики Станіслава Ігнатьєва, цього тижня киянам загрожують серйозні відключення електроенергії. Особливо складно доведеться жителям верхніх поверхів багатоповерхівок, починаючи з п'ятого-дев'ятого.

Причиною цього є те, що низькі температури посилюють навантаження на мережу, а після російських обстрілів електропостачання в столиці працює тільки через аварійні схеми. Передача атомної енергії в місто поки що неможлива, а пошкоджені генератори забезпечують лише близько 20% потреб.

Ситуація з електропостачанням у Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 13 січня через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовано аварійні відключення електроенергії.

Раніше стало відомо, що ремонтним бригадам все ще не вдалося полагодити ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які забезпечують Київ електроенергією. Ситуація там після атаки Росії надскладна.

Напередодні киян повідомляли, що через російські атаки, низькі температури та перевантаження електромереж у столиці виникає значна кількість локальних аварій.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

