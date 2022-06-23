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Окупанти кинули всі резерви на захоплення Сєвєродонецька - Гайдай

23 червня 2022, 09:45

Російські війська зібрали всі резерви в живій силі і техніці для захоплення міста.

Гайдай, Сєвєродонецьк
Окупанти кинули всі резерви на захоплення Сєвєродонецька / Колаж Луганська ОВВА, Суспільне

Російські війська зібрали всі резерви в живій силі і техніці, щоб захопити Сєвєродонецьк. "Підмога" прибула навіть з новоокупованих територій. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Обстріл українських позицій відбувається цілодобово.

"Всі резерви, які були у росіян, вони зібрали. Навіть з новоокупованих територій зібрали війська, техніку і відправили на штурм Сєвєродонецька і напрямку Золотого-Тошківка", — сказав Сергій Гайдай.

Окупантам вдалося просунутися вперед на кілька населених пунктів з боку Тошківки.

Стало відомо про те, що під окупацією опинилися Лоскутівка і Рай-АО.

"Відучора Лоскутівка і Рай-Олександрівка окуповані ворогом. Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчеярівки. Окупанти знищують промисловість у Сєвєродонецьку. Цього разу вогнем у хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю II прохідної "азоту", російська армія" вивільняє" Сєвєродонецьк від життя і робочих місць", - додав Гайдай.

Російські військові не припиняють обстрілювати Павлоград і Краматорськ. В результаті обстрілу були поранені троє людей, їх госпіталізували. Також було виявлено тіло загиблого чоловіка через поранення, отримані під час обстрілу.

"Лічені нові руйнування в Новоіванівці-8 будинків, Гірському - 8 будинків, золотому - 9 будинків. Крім того, за вчора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам'янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетні удари - по Горському", - сказав Сергій Гайдай.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

У американському Інституті вивчення війни 21 червня заявили, що війська РФ намагатимуться повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк. Очікується ще більш запекла боротьба за місто. На думку аналітиків, найближчий тиждень може стати вирішальним для його оборони.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 22 червня сказав, що у армії України присутні проблеми в районі Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області. На даному напрямку окупанти кинули не менше трьох батальйонних тактичних груп. Існує загроза оточення українських військ у Золотому та Гірському.

Крім того, за словами Арестовича, є передумови до тактичного успіху військ Росії під Лисичанськом. Загроза оточення присутня, але окупанти поки не зможуть реалізувати свої плани.

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