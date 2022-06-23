Армія України битиме війська РФ у хвіст і в гриву, якщо Захід швидко надасть зброю – генерал ЗСУ

Захід повинен враховувати сценарії успіху України у війні з Росією - Романенко / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Існує сценарій, за яким Захід оперативно надасть Україні серйозну військову допомогу. Тоді військовий потенціал нашої армії перевищить можливості Росії, і українські війська перейдуть у серйозний наступ. В таких умовах Москва може піти на значні поступки. Про це заявив колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

У інтерв'ю Obozrevatel він розповів про те, що західні розвідки повинні враховувати варіант розвитку подій, пов'язаний з успіхами України. Якщо Київ отримає від Заходу потрібну зброю, українські війська зможуть піти в серйозний наступ на позиції окупантів РФ. І тоді росіяни змушені будуть погодитися на значні поступки.

"Бачите, ці аналітики знову відштовхуються від Росії, її "перемог". Це проросійська оцінка. Але третій варіант - це коли нам дадуть досить швидко і багато допомоги, наш військовий потенціал перевищить російський і ми почнемо бити ворога в хвіст і в гриву. У такому випадку вони погоджуватимуться на те, на що за інших обставин не погоджувалися б", - сказав Романенко.

Експерт наголосив на тому, що Україні вдалося відстояти свою державність, і це має відбиватися на оцінках ситуації на Заході.

"Зверніть увагу, в цих трьох сценаріях взагалі немає України. Там тільки Росія. А все має бути навпаки, тому що ми встояли в цій війні за існування України", - підкреслив Ігор Романенко.

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Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Великобританії 22 червня розповіли, що на Донбасі тривають запеклі бої. Російські війська намагаються охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Цілком ймовірно, окупанти мають намір розгорнути в регіоні велику кількість додаткових резервних сил.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що окупаційна армія РФ намагається просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над Сєвєродонецьком на Луганщині.

У Інституті вивчення війни вважають, що російська армія найближчими днями може захопити Сєвєродонецьк. За даними аналітиків, ЗСУ на сході України скоротили свої повітряні операції до 20-30 вильотів на день через роботу протиповітряної системи окупантів. Однак повітряні сили українських військ успішно працюють по позиціях загарбників у Херсонській області.

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