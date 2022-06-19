Били і змушували годинами співати Газманова: розповідь звільнених українців про знущання в полоні

Чоловіки розповіли, що іноді доводилося співати до шести годин поспіль / колаж фото ua.depositphotos.com

У Миколаїв прибули п'ятеро жителів Київської області, яких вдалося звільнити з російського полону за обміном. Там вони піддавалися фізичним і психологічним тортурам, повідомляється в Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Четверо з п'яти чоловіків провели в полоні 109 днів. Всі вони - цивільні. Всі працювали на стайні і пилорамі під Гостомелем. Потрапили в полон до російських військ. Потім їх вивезли спочатку до Гомеля, потім до Курська, а звідти – до Севастополя.

Звільнені кажуть, що піддавалися не тільки фізичним тортурам. Наприклад, окупанти змушували вітати тюремників піонерським салютом, а потім читати і переказувати радянські книги – про піонерів-героїв і життєписах радянського диктатора Сталіна, вивчати і співати російський гімн. А потім співати російські пропагандистські пісні: "Ми - росіяни, з нами Бог!", "Дядя Вова, ми з тобою" і треки Олега Газманова.

Чоловіки розповіли, що іноді доводилося співати до шести годин поспіль. Якщо ж у когось це вийшло погано, то били або змушували присідати 150 разів.

читайте такожВоював проти сина і розстрілював будинки в Сєвєродонецьку: ЗСУ взяли в полон "міліціонера ДНР"

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70-го гвардійського мотострілецького полку ‒ з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

Ролик рясніє сценами вживання ним алкоголю, грубою матерщиною та іншими непристойностями. На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

Пізніше російський пропагандистський портал ТАСС з посиланням на власні джерела в середовищі російських силовиків повідомляв - представники полку Нацгвардії "Азов", які потрапили в полон після багатоденної облоги в Маріуполі на заводі Азовсталь, зараз знаходяться в слідчому ізоляторі "Лефортово" в центрі Москви - столиці країни-агресора, Росії.

Інші новини: