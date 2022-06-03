"Просився додому, хотів холодцю": повчальна історія 21-річного полоненого окупанта-контратника

Кирило Беклешов в українському полоні / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

25 березня розвідник-контрактник, 21-річний житель міста Печори (Псковська область) Кирило Беклешов у складі армії російських окупантів отримав серйозне поранення в руку (йому перебило кістку) і потрапив в український полон. Портал "Північ. Реалія"(проєкт "Радіо Свобода") задокументував його історію і поспілкувався з його матір'ю ‒ 44-річною кухаркою Ольгою.

"У мене почалася паніка, і тут Есемеска приходить, що Кирило намагався зателефонувати. Я поклала йому грошики на телефон, подзвонила і питаю: "синку, ти там, чи що?"А він:" Мамо, не переживай, все добре, не переживай". Кажу: "де ти там?"- "Так я тобі і сказав, - відповідає. - Мам, не бійся, не слухай нікого, краще дивись новини, коли будуть переговори Путіна з Зеленським. Він дуже сподівався, що домовляться, дуже додому хотів. "Я так хочу холодцю, я так хочу борщу твого", - каже жінка.

Каже, що про полон рідного сина дізналася, коли один з обміняних з полону окупантів впізнав Кирила і розповів їй ‒ мовляв, у того важке поранення в руку, перебита кістка.

"Я взагалі не розумію цієї війни. І того, що туди відправляють строковиків. Мій не строковик, він знав. А я не знала, він говорив, що поїде в Курськ, але я уявити не могла, що там буде війна. Мені це потім тільки чоловік сказав. Я не розумію, про що ця війна, – підсумувала Ольга.

Як каже Віктор Кіященко, друг дитинства Беклешова - той спокусився йти на контракт через велику зарплату. І встиг побувати у складі російського окупаційного контингенту в Сирії і сподівався, що в Україні все відбудеться абсолютно аналогічно - без важких боїв. Він був у відрядженні в Сирії минулого року, і йому дуже сподобалося. Не було жодного пострілу, але тепло, цікаво та добрі гроші.

"Він був у відрядженні в Сирії минулого року, і йому там дуже сподобалося. Не було жодного пострілу, але тепло, цікаво і гарні гроші. [...] Ми [його друзі та близькі - Главред] думали, що буде як у Сирії, що вони просто з'їздять, постоять на кордоні, постоють там і поїдуть. Ми не уявляли, що будуть такі масштабні бойові дії.Якщо хоча б на один відсоток хтось би знав чи кричав "Зараз буде жах!", то ніхто б не поїхав", - каже Кіященко.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70-го гвардійського мотострілецького полку - з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

Ролик рясніє сценами вживання ним алкоголю, грубою матірщиною та іншими непристойностями.

На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

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