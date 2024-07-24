G7 може надати Україні 50 млрд доларів на війну

Із заморожених російських активів Україна може отримати більше 50 мільярдів доларів.

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/ Фото: УНІАН

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) 24 липня, порушать питання надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів. Так планується використати доходи від заморожених російських активів. Про це повідрмляє видання Reuters.

Високопосадовець Мінфіну США розповів журналістам, що на зустрічі G7 навряд чи буде досягнуто згоди або зроблено заяву, але міністрам фінансів важливо проаналізувати технічні деталі плану кредитування України.

У виданні підмвтили, що для надання кредиту США вимагають від ЄС, щоб блок заморозив активи РФ принаймні доти, доки не буде досягнуто миру в Україні.

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Неназваний чиновник Мінфіну США зазначив, що Вашингтон дуже ясно дав партнерам зрозуміти необхідність гарантій, що активи не повернуть під контроль Росії.

"І тому, на наш погляд, щось, що зробить це дуже зрозумілим, дасть нам впевненість у тому, що ми знаємо, що цей кредит може бути наданий", - додав він.

Війна в Україні та партнери

Нагадаємо, що Китай із перших днів повномасштабного вторгнення зайняв позицію нейтральної сторони, проте далі своїми діями, зокрема дипломатичними заявами, доводив протилежне - що підтримує в цій війні режим Путіна.

Сумніви щодо того, що українська влада не розглядає звільнення Криму військовим шляхом, зникли після інтервʼю Головнокомандувача Олександра Сирського. Експерт Михайло Самусь у матеріалі Еспресо бачить у цьому "оптимістичні" сигнали.

Але Україна все одно розраховує на дипломатичне сприяння Китаю у майбутніх переговорах із Росією. Зеленський, наприклад, зазначав, що Пекін має важелі тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів.

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