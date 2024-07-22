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Росія розширила головний удар на фронті, резерву в неї більше немає - прогноз

Яна Ставська
22 липня 2024, 15:57
237
Оперативний резерв, підготовлений для наступу на Торецькому напрямку, був кинутий у "м'ясорубку" під Нью-Йорком.
Росія розширила головний удар на фронті, резерву в неї більше немає - прогноз
Триває наступ Росії / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 3 окрема штурмова бригада

Росія розширила смугу головного удару на Покровському напрямку шляхом боїв під Торецьком і Кураховим, що посилилися протягом останнього часу.

Але посилити наступ ЗС РФ на зазначеній ділянці більше нічим - усі резерви, підготовлені для Торецького напряму, були кинуті на прорив у районі Нью-Йорка, зазначив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За словами Жданова, у Росії виснажені сили - "оперативного резерву більше немає".

"Те велике угруповання, яке стояло під Донецьком, мало йти на прорив на Торецькому напрямку, навіть 27-та мотострілецька дивізія, яка була в оперативному резерві супротивника, кинута там у бій. Ворог розраховував розвинути успіх і відразу взяти Торецьк. З Нью-Йорком російським військам пощастило, вони до нього добігли, а далі ми їх зупинили. Тоді вони почали нарощувати зусилля і кинули в бій цю дивізію, навіть незважаючи на те, що вона не доукомплектована, і намагаються розвивати наступ", - пояснив Жданов.

За словами експерта, якщо наступ на цій ділянці захлинеться, то посилювати наступ на Покровському напрямку Росії буде нічим, у неї немає вільного резерву.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Сьогодні вдень, 22 липня, командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов заявив, що на Торецькому напрямку йдуть важкі бої. Окупанти вперлися в багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ

Окупанти приблизно місяць ведуть активний наступ на цій ділянці фронту. Бої тривають у районі населених пунктів Залізне, Північне та Південне.

Учора, 21 липня, за добу ЗСУ зафіксували 172 бойових зіткнення. Ворожа активність зросла майже по всьому фронту. Агресорка знову посилила тиск на Часів Яр.

До цього ЗСУ довелося відійти від одного села. Повідомлялося, що Росії вдалося швидко переломити хід бою за село Прогрес у Покровському районі. У подальшому просуванні на цьому напрямку ворог має на меті вийти на трасу, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою.

Як зазначив напередодні глава ГУР Кирило Буданов, на сході України ситуація залишатиметься складною ще щонайменше місяць, але "Армагеддону" не буде.

За позитивного сценарію, лінію фронту вдасться стабілізувати тільки до осені, розповів в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло. Експерт зазначив, що все відштовхуватиметься від темпів постачання Заходом озброєння та мобілізації.

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війна в Україні ЗСУ Олег Жданов війна Росії та України
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