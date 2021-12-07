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Безвихідь може підштовхнути Путіна до нової гарячої війни проти України - правозахисник

7 грудня 2021, 03:46

РФ може почати як велику війну проти України, так і локальну. При цьому результат для Путіна може бути непередбачуваним, вважає Марк Фейгін.

Володимир Путін
У Кремлі дійсно можуть розглядати сценарій великої відкритої війни з Україною / Фото сайт Кремля

Пряма війна Росії з Україною може мати непередбачувані наслідки, але господар Кремля Володимир Путін може на неї піти від безвиході.

Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін, передає Obozrevаtel.

"Із Заходом, з НАТО може бути позиційний обмін ударами, а ось з Україною це може бути гаряча війна", – вважає він.

За словами Фейгіна, в Кремлі дійсно можуть розглядати сценарій великої відкритої війни з Україною.

"З Україною нічого не виходить. Відрізали шматки, спробували тиснути політично, спробували застосовувати й інші способи, в тому числі оперативні - нічого не виходить. Зараз питання стоїть так: або війна, або відсутність війни. Але Україна однозначно йде на Захід", - сказав він.

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Водночас правозахисник вважає, що якщо Кремль зважиться на вторгнення, то наслідки можуть бути непередбачуваними. Росія може зазнати поразки, а це матиме наслідки для Путіна та його режиму.

"Тому йому не хочеться починати війну, але він може зіткнутися із ситуацією, коли це буде єдиний вихід для того, щоби підтримувати свою репутацію як головного панрегіонального гегемона. Через безвихідь", - сказав Фейгін.

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За його оцінками, можливі різні формати такої війни.

"Можна почати велику війну, можна почати локальну. Можна просто просунутися до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей і теж вважати це військовою перемогою. Наприклад, приєднати до Росії Донецьку та Луганську області. Це теж буде війна", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах заявив, що президент Росії Володимир Путін здатний не лише на агресивні дії по відношенню до України, але і на втягування світу в нову глобальну війну.

"У диктаторів, які так довго при владі, розвивається параноя, вони хворі, вони отруєні цією владою. Вони можуть зробити якийсь божевільний вчинок", - сказав Табах.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоби відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії та свободі.

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

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