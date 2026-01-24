Рус
"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

Руслана Заклінська
24 січня 2026, 13:10
Поки делегації в Абу-Дабі під егідою США обговорювали шляхи до миру, Путін випустив по Україні десятки балістичних ракет та сотні безпілотників.
Ракетний удар 24 січня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, МЗС України, скріншот з відео

Ключові тези Сибіги:

  • Росія вночі 24 січня атакувала Україну ракетами та дронами
  • Ракети уразили не лише наш народ, але й сам переговорний стіл
  • Місце Путіна не за дошкою миру, а на лаві підсудних спецтрибуналу

Масований ракетний удар Росії по Україні вночі 24 січня був направленим не лише проти цивільних, а й прямим викликом міжнародним зусиллям із врегулювання війни. Російські ракети фактично уразили переговорний стіл в Абу-Дабі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Цинічно, що Путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації зустрічалися в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети уразили не лише наш народ, але й сам переговорний стіл", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що Київ і Харків здригнулися від потужних вибухів. Він додав, що десятки балістичних і повітряно-балістичних ракет та сотні безпілотників уразили об’єкти енергетики та житлові райони.

За словами міністра, цілі ворога залишилися незмінними - це енергетична інфраструктура та житлові квартали. Сибіга підкреслив, що Росія продовжує вести геноцидну війну, цілеспрямовано знищуючи цивільне населення та скоюючи злочини проти людяності.

"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце Путіна не за дошкою миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - підсумував глава МЗС.

Чи витримає Київ нові атаки РФ - думка експерта

За словами директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Експерт зауважив, що не варто покладатися ні на "страшилки", ні на оптимістичні обіцянки щодо енергетики. Ніхто не може гарантувати 100% стабільність енергосистеми. Єдиний реальний захист - робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаб пошкоджень є передчасними.

Ракетний удар по Україні 24 січня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 24 січня Росія завдала ударів по Україні крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Під прицілом опинилися Київ, Київська область, Харків та інші регіони. За даними керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, ворог намагався вразити енергооб’єкти та "енергетично відрізати" столицю.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про пошкодження у п’яти районах. У Деснянському районі уламки потрапили в нежитлову будівлю, у Дніпровському - виникла пожежа в гаражному кооперативі та на парковці бензовоза, також вибиті вікна у житловому будинку. У Дарницькому та Голосіївському районах уламки спричинили пошкодження будівель та пожежі, а у Солом’янському - офісної будівлі.

Як повідомляв Главред, Росія атакувала Київ, Київщину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину 21 ракетою та 370 дронами. У Харкові пошкоджені пологовий будинок, гуртожиток для переселенців, медичний коледж та житлові будинки, є десятки поранених, серед них дитина, та одна загибла людина.

Також Росія масовано обстрляла Чернігів, пошкоджено критичну інфраструктуру. Майже все місто без світла. Критичні об’єкти, водоканал і котельні працюють від альтернативних джерел.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України ракетний удар Андрій Сибіга Переговори в Абу-Дабі
Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

