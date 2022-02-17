Без відповіді не залишають, але зустрічі немає: Зеленський розповів, як намагався поговорити з Путіним

Володимир Зеленський намагався зв'язатися з Путіним / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на тлі загрози вторгнення Росії в Україну намагався зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, Україна час від часу відправляє офіційний запит в адміністрацію російського президента, був запит і на цьому тижні, повідомляє РБК-Україна.

"Не в останні дні, час від часу Україна, як відповідальна країна, в будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації про стягування військ тощо дає офіційний запит до Адміністрації президента РФ. Це було", - сказав він Зеленський.

За словами президента, "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі".

"Телефонну розмову ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Крім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмовах з РФ", - додав Зеленський.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував провести прямі переговори з російським колегою Володимиром Путіним. У Кремлі від цієї ідеї ухиляються.

19 січня прессекретар турецького президента Ібрагім Калин зробив заяву про те, що Реджеп Таїп Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського і главу Кремля Володимира Путіна з візитом до Туреччини для проведення переговорів, спрямованих на врегулювання конфлікту Москви і Києва.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь обвинуватив Україну в нібито невиконанні Мінських угод і сказав, що Москва може бути готова до діалогу лише в тому випадку, якщо Анкара, мовляв, умовить Київ піти на запуск "Мінська".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Київ вважає прийнятною ініціативу Ердогана щодо зустрічі Зеленського і Путіна у Туреччині. Однак, за його словами, Росія перебуває в глухій переговорній позиції. Ситуація, що склалася, блокує маневри в рамках дискусій.

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